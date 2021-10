Pünktlich zum Wiedersehen scheint Arne Maier wieder in der Spur zu sein.

Beim 1:2 in Dortmund feierte Ex-Armine Arne Maier (rechts, gegen Mats Hummels) sein Startelfdebüt für Augsburg.

In der Vorsaison war der Mittelfeldspieler von Hertha BSC an Arminia Bielefeld verliehen, aktuell schnürt er auf Leihbasis für den FC Augsburg die Schuhe. Am Sonntag (17.30 Uhr/Dazn) empfängt er mit dem FCA den DSC.