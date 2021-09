Schlechte Erinnerungen

Drei Spiele, drei Unentschieden – wann kann Arminia Bielefeld den ersten Saisonsieg feiern? Und an welchen Stellschrauben dreht Trainer Frank Kramer in der Länderspielpause?

Arminia muss am Sonntag nach Gladbach – Neuzugang Andrade trifft bei Panamas Quali-Sieg

Nachdem die DFB-Auswahl ihre drei WM-Qualifikationsspiele bestritten haben wird, geht die Bundesliga am Samstag weiter. Arminia beschließt den vierten Spieltag am Sonntag, 12. September, um 19.30 Uhr mit der Partie bei Borussia Mönchengladbach. Zwar ist die Fohlen-Elf mit nur einem Punkt aus drei Spielen schlecht gestartet, doch unterschätzt wird das Team des neuen Trainers Adi Hütter in Bielefeld sicher nicht.