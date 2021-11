Siege für Schöpf und Andrade

Schöpf gewann mit Österreich 4:2 (0:1) gegen Israel, womit die Revanche für das 2:5 aus dem ersten Vergleich gelang. Während sich Schöpf mit dem ÖFB-Team nur noch über die Nations League, nicht aber über die reguläre Qualifikation für die WM 2022 in Katar qualifizieren kann, ist Andrade mit Panama noch im Rennen. Am Samstag gelang in der Concacaf-Quali ein spektakulärer Erfolg in Honduras. Bis zur 77. Minute lag Panama 0:2 zurück, ehe drei Treffer in acht Minuten für den dritten Sieg im siebten Spiel sorgten. Andrade stand 90 Minuten auf dem Platz.

