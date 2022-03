Sport-Geschäftsführer Samir Arabi gibt Auskunft - am Samstag geht es nach Mainz

Bielefeld

Am Dienstag haben die Profis von Arminia Bielefeld frei, am Mittwoch nimmt der DSC dann die Vorbereitung auf das wichtige Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag um 15.30 Uhr beim FSV Mainz 05 auf. Wie geht es den Spielern? Wer fehlt auch weiterhin? Und wie ist die Lage bei Trainer Frank Kramer? Sport-Geschäftsführer Samir Arabi klärt über den aktuellen Corona-Stand bei den Ostwestfalen auf.

Von Dirk Schuster