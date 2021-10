So sagt Arminia sorry

An den Verpflegungsständen in der Schüco-Arena ging am vergangenen Samstag irgendwann gar nichts mehr.

Am Samstag waren rund um das Spiel gegen den BVB wie berichtet die komplette Internetanbindung sowie weitere technische Einrichtungen ausgefallen. Grund hierfür war ein kurzfristiger Stromausfall, der wiederum weitere technische Störungen im gesamten Stadion mit sich zog, heißt es in der Klubmitteilung weiter.

Trotz aller Bemühungen habe der Schaden am Spieltag nicht behoben werden können. Dies habe zu erheblichen Problemen an den Kiosken im Stadion und langen Wartezeiten für die Stadionbesucher geführt. Die gegründete Arbeitsgruppe habe die Fehlerquellen analysiert und ein Maßnahmen-Paket erstellt, um zukünftig technisch-infrastrukturelle Ausfälle besser abzusichern. Darüber hinaus solle mithilfe der externen Experten die gesamte technische Infrastruktur im Stadion und der DSC-Geschäftsstelle optimiert werden.

Der DSC möchte sich an dieser Stelle bei allen Besuchern der BVB-Partie für die Probleme und Unannehmlichkeiten entschuldigen. Als Dankeschön für das Verständnis wird Arminia gemeinsam mit seinen Gastronomie-Partnern beim kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr) reduzierte Preise für Getränke und Wurst anbieten. Für nur 3,50 Euro (anstatt 4,70 Euro) bekommen alle Besucher Bier, Radler und alkoholfreies Bier, die Bratwurst sowie die vegane Wurst werden auf 2,50 Euro (anstatt 3,30 Euro beziehungsweise 3,90 Euro) reduziert.

Abseits der Möglichkeit mit allen gängigen elektronischen Zahlungsmitteln an den Kiosken Getränke und Speisen zu erwerben, bietet Arminia weiterhin die Möglichkeiten einer eigenen Stadion-Bezahlkarte. Diese kann genutzt werden, wenn man übliche elektronische Bezahlmöglichkeiten nicht nutzen möchte oder nutzen kann. Um auch hier den Service zu optimieren, bietet der DSC ab sofort an, die Bezahlkarte auch außerhalb der Heimspiele zu erwerben. Ab Freitag, 29.10. kann die Bezahlkarte zukünftig von montags bis freitags zu den bekannten Öffnungszeiten in den Arminia-Fanläden in der Schüco-Arena und am Jahnplatz erworben werden. An den Spieltagen ist die Bezahlkarte wie gehabt an den Aufladepunkten des Stadions erhältlich.