Klar ist: Das Bundesligaspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Schüco-Arena) wird nach 90 Minuten (plus Nachspielzeit) beendet sein.

Der Pokalfight am Dienstag in Mainz dauerte 120 Minuten, am Ende hatten die Gastgeber mehr Power und gewannen 3:2.