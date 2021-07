Teamgeist und harte Arbeit

Scheffau

Das Trainingslager ging am Samstag zu Ende, von Dienstag an startet der DSC Arminia Bielefeld in die finale Phase der Sommervorbereitung. Am 7. August (15.30 Uhr) steht mit der Pokalpartie beim Viertligisten SpVgg Bayreuth das erste Pflichtspiel an.

Von Jens Brinkmeier