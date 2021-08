Torwart Oscar Linnér geht nach Brescia

Der 24-jährige Torhüter geht nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Mittwoch auf Leihbasis inklusive Kaufoption zum italienischen Serie B-Club Brescia Calcio.

Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC Arminia Bielefeld, wird in einer Mitteilung so zitiert: „Oscar ist mit seinem Wechselwunsch auf uns zugekommen, um mehr Spielpraxis sammeln zu können. Diesem Wunsch haben wir entsprochen und wünschen ihm für seine Zeit in Italien alles Gute, beste Gesundheit und viel Erfolg in Brescia.“