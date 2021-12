"Unfassbar, dass wir so unfair behandelt werden"

Leipzig/Bielefeld

Arminia Bielefeld wird zum Start in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga in drei Wochen in Freiburg ohne Fabian Klos auskommen müssen. Der Stürmer sah beim verdienten 2:0 (0:0)-Erfolg am Samstag bei RB Leipzig die Rote Karte und ist vorerst gesperrt.

Von Dirk Schuster