Warum Vasiliadis doch im Kader war

Doch als am Dienstagabend die Aufstellungen verteilt wurden, stand Vasiliadis auf dem Zettel. Der Deutsch-Grieche stand nicht in der Startelf, war aber im Kader. Trainer Frank Kramer erklärte das so: „Er hat sich am Montag nicht gut gefühlt. Wir haben dann Dienstagmorgen geguckt, da fühlte er sich gut. Dass er nicht von Anfang an spielen konnte, war klar. Wir müssen gucken, wie es weiter geht. Er muss sich gut fühlen. Es bringt ja nichts, einen Hund zum Jagen zu tragen.“ Arminia gewann 2:0, Vasiliadis wurde nicht eingesetzt. Sollte es weiter aufwärts gehen, könnte der 24-Jährige am Samstag im Spiel bei RB Leipzig zumindest wieder einige Minuten mitwirken.

