Was Arminia-Trainer Kramer über die Rolle von Klos sagt

Der Stürmer, der nach abgesessener Rotsperre beim jüngsten 2:0-Erfolg in Frankfurt sein Comeback in der Fußball-Bundesliga gab, saß in der Partie bei der Eintracht zunächst nur auf der Bank. Das war zuvor auch schon in den Partien gegen Bochum (16. Spieltag) und in Leipzig (17. Spieltag) so, wo er als Joker Rot gesehen hatte. „Er macht einen guten Eindruck – auch weil er sich sehr aktiv um die anderen kümmert. Das ist sehr wichtig in einem Mannschaftsgefüge“, erklärte Kramer. „In den ersten 15 Spielen stand Fabian 13 Mal in der Startelf. Da waren es die anderen, die ihn unterstützt haben. Jetzt unterstützt er die anderen. Genau so muss es sein.“ Klos‘ Vertrag läuft am Saisonende aus. Bisher erzielte der 34-Jährige in dieser Spielzeit drei Treffer. Zuletzt hatte Janni Serra im Angriff den Vorzug erhalten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen