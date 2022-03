Nicht nur Sebastian Vasiliadis ist voller Vorfreude: Arminia Bielefeld darf im Bundesliga-Kellerduell mit dem FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr/Dazn) 20.625 Zuschauer in die Schüco-Arena lassen.

„Freitagabend, Flutlicht – das ist das Beste, was passieren kann. Was will man mehr?“, sagt DSC-Mittelfeldspieler Vasiliadis. Der 24-Jährige hofft natürlich auch darauf, dass die größte Zuschauerzahl seit Ende Oktober (25.000 beim 1:3 gegen Borussia Dortmund) für wichtige Unterstützung sorgt. Von den Rängen kann Hilfe kommen, sollte es auf dem Rasen nicht so laufen wie gewünscht.