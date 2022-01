Wechselt US-Boy Bello zu Arminia?

George Bello im Trikot des US-Nationalteams bei einem Freundschaftsspiel gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Dezember in Kalifornien.

Bello gilt als eines der großen Talente im US-Fußball. Nach Angaben von US-Sportjournalisten soll sich der 20-Jährige Linksfuß mit Arminia über einen Wechsel noch in der an diesem Montag um 18 Uhr endenden Transferperiode einig sein. Bello sitze bereits in einem Flieger nach Deutschland, hieß es am Sonntag. Demnach könnte am Montag der Medizincheck erfolgen und der Vertrag unterzeichnet werden. Der DSC soll im Buhlen um Bello, der auch im linken Mittelfeld eingesetzt werden kann, den belgischen Erstligisten Cercle Brügge ausgestochen haben. Der hatte dem Vernehmen nach ein Gesamtpaket im Volumen von drei Millionen Euro geboten.