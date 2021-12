Weiter ohne Vasiliadis

Der an Corona erkrankte Mittelfeldspieler weise nach Auskunft von DSC-Trainer Frank Kramer zwar keine Symptome auf. Doch bevor Vasiliadis wieder für einen Einsatz in Frage komme, „müsste ein negativer Test vorliegen, und das war am Mittwoch noch nicht der Fall“, sagte Kramer am Donnerstag.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar