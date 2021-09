Wie Arminia über Voglsammer denkt

Bielefeld

Erst drei Tore nach fünf Saisonspielen – vor der Auswärtspartie beim 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr, Stadion an der Alten Försterei) ist die mangelnde Treffsicherheit das größte Problem des Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld. In Andreas Voglsammer verließ ein zumeist treffsicherer Profi die Ostwestfalen im Sommer Richtung Köpenick.

Von Dirk Schuster