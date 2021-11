Wimmer: Gehirnerschütterung und Nasenbeinfraktur

Arminias Mittelfeldspieler hatte sich in Stuttgart verletzt

Bielefeld

Arminia Bielefeld muss vorerst auf Patrick Wimmer verzichten. Der 20-Jährige hatte sich beim Spiel des DSC am Samstag in Stuttgart bei einem Zusammenprall verletzt, am Montag gab der Klub die Diagnose bekannt.

Von Jens Brinkmeier