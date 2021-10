„Wir haben in der Liga unsere Daseinsberechtigung“

Für Markus Rejek (53) ist die Begegnung mit Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr, Schüco-Arena) auch eine mit der eigenen Vergangenheit.

Der in Mülheim an der Ruhr geborene kaufmännische Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld sprach im Vorfeld der Partie in einer Medienrunde unter anderem über echte Liebe und falsche Erwartungen.