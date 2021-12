„Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was“

Doch am 28. Dezember steht schon wieder das erste Training bei Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld an, am 8. Januar beginnt mit dem Spiel beim SC Freiburg die Rückrunde für den DSC. Am Dienstag zog Arminias Coach in einer Medienrunde eine Hinrundenbilanz, schaute voraus auf die Rückrunde und sprach über Omikron. Kramer über...

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar