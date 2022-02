"Wir waren zu passiv"

Arminias Trainer Frank Kramer: „Gratulation an Bayer Leverkusen zum verdienten Sieg. Wir hatten einzelne Momente, in denen wir es ins Wackeln hätten bringen können. Da hätten wir effektiver sein müssen. Aber wir müssen anerkennen, dass Bayer die bessere Mannschaft war.

(Zum strittigen ersten Gegentor) Wenn das die Regel so sagt, müssen wir das so nehmen, man muss es ja nicht verstehen. Ich verstehe es zumindest nicht. Der Ball geht ja ganz woanders hin, der Alario hätte sonst gar nicht die Möglichkeit gehabt, den reinzuschieben.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen