Arminias Coach Kramer freut sich auf das Bundesligaspiel an seiner alten Wirkungsstätte Fürth

Bei der SpVgg Greuther Fürth startete Frank Kramer (rechts) seine Laufbahn als Trainer. Der Coach freut sich nun auf die Rückkehr in die alte Heimat.

Der Trainer von Arminia Bielefeld hat eine besondere Beziehung zum Bundesliga-Aufsteiger. Am Samstag (15.30 Uhr) trifft er mit dem DSC in Fürth auf seinen früheren Verein. Es wird eine Reise in die Vergangenheit.