Woraus Arminia neue Hoffnung schöpft

Bielefeld

Es grenzte an ein kleines Wunder. Mit nur 26 Toren schaffte Arminia Bielefeld in der Vorsaison den direkten Klassenerhalt. Das war in 58 Jahren Fußball-Bundesliga-Geschichte zuvor noch keinem anderen Klub geglückt. „Wir werden in der neuen Spielzeit mehr als 26 Tore brauchen“, prophezeit Samir Arabi. Denn der Sport-Geschäftsführer ahnt: „Das schafft man mit hoher Wahrscheinlichkeit so nicht noch einmal.“

Von Dirk Schuster