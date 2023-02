3 Tipps zum Auswandern in die USA – von der Einreise bis zum Aufenthalt

Der „amerikanische Traum“ ist noch lange nicht ausgeträumt. Ob zum Studieren oder einfach zum Leben – noch immer möchten viele Menschen jenseits des Großen Teichs leben, lieben und natürlich auch arbeiten. Auswandern und Einreisen sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, setzen aber teilweise die gleichen Faktoren voraus. So braucht es eine digitale Einreisegenehmigung (ESTA), die zuvor beantragt werden muss.

1. Das Visum – mehr als 90 Tage Aufenthalt setzen es voraus

Ein USA-Urlaub dauert meist nicht länger als drei Monate, beim Auswandern sieht es anders aus. Ein Visum wird für Menschen mit Hauptwohnsitz in der DACH-Region ab 90 Tagen Pflicht. Vorher ist die Einreise auch ohne Visum möglich, wobei eine ESTA für die Einreise in die USA immer erforderlich ist.

Die bürokratischen Hürden sind für viele Menschen eine große Herausforderung. Es kann sich lohnen, ein Unternehmen mit der Beschaffung der nötigen Unterlagen zu beauftragen. Geschultes Personal kümmert sich um die Einreisevoraussetzungen und darum, dass am Tag des Abflugs alle wichtigen Papiere vorliegen. Auch wenn für diese Dienstleistungen eine Zusatzgebühr fällig wird, lohnt es sich oft. Wer sich auskennt, kann seine ESTA und die nötigen Dokumente aber auch selbst beantragen.

2. Greencard für die USA – lebenslange Aufenthaltsgenehmigung erteilt

Bevor es darum geht, ein amerikanisches Navi im Auto zu installieren und die neue Heimat kennenzulernen, braucht es erstmal eine Aufenthaltserlaubnis. Hierfür gibt es zwei verschiedene Optionen. Einerseits können US-Auswanderer eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung beantragen, die je nach behördlicher Entscheidung nur vorübergehend gültig ist. Eine Alternative ist die Greencard, denn sie berechtigt zum lebenslangen Wohnen in den USA. Sie kann auf drei Arten erworben werden:

● Berufliche Voraussetzungen: Personen, die besondere berufliche Spezifikationen mitbringen, können auf Antrag eine Greencard erhalten. Sie stellen einen beruflichen Mehrwert für die US-Amerikaner dar und sind daher sehr beliebt. Greencards werden beispielsweise an Forschende, Künstler, Sportler und Akademiker mit besonderen beruflichen Leistungen vergeben.

● Familiäre Zusammenführung: Lebt bereits ein Teil der Familie in den USA, ist eine Zusammenführung möglich. US-amerikanische Staatsbürger können eigene Kinder (jünger als 21 Jahre), Ehepartner und Eltern in die Staaten holen und erhalten für sie direkt eine Greencard.

● Gewinn per Lotterie: Die sogenannte Greencard-Lotterie wird jährlich vom Diversity-Immigrant-Visa-Programm durchgeführt. Einmal pro Jahr erhalten 55.000 Menschen die Möglichkeit, sich für eine dauerhafte Greencard zu bewerben. Die Idee stammte bereits vom ehemaligen US-Präsidenten Reagan, der die Vielfalt unter den Einwanderern sicherstellen wollte.

3. Die eigene Gesundheit – das Krankensystem in den USA kennenlernen

In Deutschland besteht eine Versicherungspflicht, in den USA hingegen nicht. Es ist dennoch unerlässlich, rechtzeitig eine Versicherung abzuschließen, denn die Kosten für Behandlungen sind teuer. Für USA-Auswanderer gibt es zwei Optionen, um sich selbst zu versichern. Einerseits ist die internationale Versicherung denkbar, die speziell für ausgewanderte Personen zur Verfügung steht. Andererseits können sich Menschen mit Aufenthaltserlaubnis für die USA auch lokal versichern.

Zu beachten ist, dass die Kosten deutlich über den bekannten Gebühren in Deutschland liegen. Viele medizinische Dienstleistungen müssen von Patienten dennoch selbst finanziert werden. Die USA haben kein soziales Absicherungssystem wie Deutschland, daher ist es finanziell nicht ratsam, auf eine Krankenversicherung zu verzichten.

Fazit: Auswandern in die USA erfordert eine genaue Planung

Der Traum vom Leben in Amerika ist erfüllbar, setzt aber Sorgfalt bei der Planung voraus. Viele gesetzliche Faktoren sind gänzlich anders als in Europa, das beginnt bei der Arbeitssuche und endet bei der Zulassung von Fahrzeugen. Wer wirklich dauerhaft in Amerika leben möchte, sollte sich im Vorfeld von Experten beraten lassen. Immerhin handelt es sich hierbei nicht um einen Umzug innerhalb der eigenen Stadt, sondern um eine Veränderung des ganzen Lebens.