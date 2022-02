Alles rund ums Arbeitszeugnis: Das muss man wissen

In der Regel unterscheidet man zwischen einem einfachen und einem qualifizierten Arbeitszeugnis. Während das erstere lediglich Informationen zur Art und Dauer der Tätigkeit enthält, gibt das letztere auch Auskunft über die Führung und die Arbeitsleistung des betreffenden Arbeitnehmers. Das einfache Zeugnis wird vom Arbeitgeber ohne weitere Aufforderung erteilt. Der Arbeitnehmer kann jedoch auch ein qualifiziertes Arbeitszeugnis verlangen. Vor allem das erste Arbeitszeugnis ist wichtig, da es unter Umständen die ganze Laufbahn des Arbeitnehmers beeinflussen kann. Gerade bei Positionen, für die sich zahlreiche qualifizierte Personen bewerben, kann ein gutes Arbeitszeugnis entscheidend sein.



Wann wird das Arbeitszeugnis ausgestellt?



Das Arbeitszeugnis wird dem Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausgestellt. Dasselbe gilt für Auszubildende. Selbst wenn man eine Stelle in der Probezeit verliert oder aufgibt, hat man Anspruch auf ein Arbeitszeugnis. Vor allem für kleinere und mittelständische Betriebe ist das Ausstellen von Arbeitszeugnissen mit großem Aufwand verbunden. Die Software von Haufe erlaubt es Arbeitgebern, problemlos bis zu 100 Arbeitszeugnisse pro Jahr auszustellen. Die Software ist so konzipiert, dass die Arbeitszeugnisse rechtssicher sind und keine fehlerhaften Angaben enthalten.



Was genau steckt hinter den Formulierungen im Arbeitszeugnis?



Laut Gesetz muss das Arbeitszeugnis stets wohlwollend formuliert werden. Negative Aussagen sind demnach verboten. Dies hat zur Folge, dass bestimmte Formulierungen - so wohlwollend sie auf den ersten Blick auch erscheinen mögen - als negativ wahrgenommen werden. Wenn sich ein Arbeitnehmer laut Arbeitszeugnis "bemüht" hat, bedeutet dies nichts Gutes. Erledigte der Arbeitnehmer die Arbeit jedoch zur "vollsten Zufriedenheit", gilt er als äußerst kompetent.



Das Arbeitszeugnis steckt voller geheimer Codes, die ein Personaler zu entschlüsseln weiß. Die Schlussformel fällt besonders stark ins Gewicht. Sie besteht aus zwei bis drei Zeilen am Ende des Arbeitszeugnisses und ist nicht obligatorisch. Sollte sie fehlen, wird dies als negatives Zeichen gedeutet. Wenn ein Betrieb die Trennung von einem Arbeitnehmer im Arbeitszeugnisbedauert, ist dies eine positive Bewertung. Dasselbe gilt, wenn ein Dank für die Zusammenarbeit ausgesprochen wird.



Hat der Arbeitnehmer das Recht, das Zeugnis verbessern zu lassen?



Wird einem Arbeitnehmer ein unterdurchschnittliches Arbeitszeugnis ausgestellt, hat er das Recht, es zurückzuweisen. Darüber hinaus müssen Arbeitnehmer weder widersprüchliche Formulierungen noch Rechtschreibfehler hinnehmen und können beides anfechten. Allerdings sollten Arbeitnehmer schnell handeln, denn jegliche Ansprüche auf Korrekturen am Arbeitszeugnis verfallen nach 15 Monaten. Dabei hat man drei Möglichkeiten:

Man kann direkt mit dem Chef sprechen. Oftmals ist es gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen der Fall, dass dem Arbeitgeber beim Ausstellen von Arbeitszeugnissen Fehler unterlaufen. Dies hängt damit zusammen, dass es an entsprechend geschultem Personal fehlt oder ohne passende Software gearbeitet wird.

Der Arbeitnehmer kann seinen Widerspruch schriftlich einlegen und alternative Formulierungen vorschlagen

Zuletzt besteht drei Wochen nach Erhalt des Arbeitszeugnisses die Möglichkeit einer gerichtlichen Klage, allerdings nur nach einer schriftlichen Aufforderung.