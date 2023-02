Arbeiten in Österreich: Aussichten für deutsche Bürger

Deutsche Bürger bilden die größte Gruppe an Einwanderern in Österreich. Das Nachbarland bietet eine atemberaubende Natur, gute berufliche Chancen und einen hohen Lebensstandard, die viele Menschen anlocken. Als EU-Mitglieder arbeiten Deutschland und Österreich eng zusammen und der Austausch von Arbeitskräften ist stark erleichtert. Dennoch sollte man sich gut auf die Auswanderung vorbereiten. Was müssen Deutsche beachten, wenn sie in der Alpenrepublik leben und arbeiten möchten?

Berufliche Chancen in Österreich

Ein Job in Österreich ist der Auswanderungsgrund Nummer Eins für deutsche Bürger, die in das Nachbarland ziehen. Dort gibt es zahlreiche attraktive österreichische Unternehmen und Niederlassungen deutscher Firmen.

Grundsätzlich ist die Arbeitsmarktsituation in Österreich mit der in Deutschland vergleichbar. Der größte Anreiz für die Auswanderung besteht in spezifischen Wirtschaftszweigen, die in Österreich stark vertreten sind. Dort entstehen Chancen für Fachkräfte, die im Ausland bessere Jobangebote in ihrer Branche finden können.

Die wichtigsten Industriezweige Österreichs sind:

● die Nahrungs- und Genussmittelindustrie,

● der Maschinen- und Stahlbau,

● die Tourismusbranche,

● die Chemie- und Fahrzeugindustrie,

● die Elektro- und Elektronikindustrie sowie

● die Holz- und Papierbranche.

Einen hohen Bedarf an Fachkräften gibt es für:

● das Gesundheitswesen,

● das Handwerk,

● die IT-Branche,

● das Ingenieurwesen und

● die Tourismusbranche.

Einzelne Regionen können dabei einen unterschiedlichen Fokus setzen. Wer in Tirol Jobangebote sucht, hat am meisten Chancen im Bereich:

● der Herstellung von Waren

● dem Bauwesen

● dem Handel

● der Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen, sowie

● der Beherbergung und Gastronomie.

Voraussetzungen für die Arbeit in/Auswanderung nach Österreich

Da Österreich und Deutschland EU-Mitglieder sind, gibt es nur wenige Grenzen und Vorgaben für Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis und viele andere bürokratische Vorgänge:

Arbeitnehmerfreizügigkeit

Das verbindliche Unionsrecht bietet jedem EU-Bürger das Recht auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Nach diesem darf jeder Unionsbürger unabhängig von seinem Wohnsitz und ungeachtet der Staatsangehörigkeit in einem anderen EU-Staat einem Beruf nachgehen.

Diese Arbeit geht diese Person dann nach den gleichen Bedingungen und Entlohnung nach, wie ein Landesbürger.

Aufenthalt

Grundsätzlich gilt, dass man sich als EU-Bürger drei Monate lang ohne besonderen Antrag in Österreich aufhalten darf. Das gilt unabhängig davon, ob man arbeitet, lernt oder Urlaub macht.

➔ Erst nach diesen drei Monaten wird es notwendig, eine Anmeldebescheinigung zu beantragen.

Für diese Anmeldung müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden:

● die Person ist in Österreich Arbeitnehmer oder selbstständig oder der Hauptzweck des Aufenthalts ist eine Ausbildung/ein Studium

● die Person besitzt genügend Existenzmittel & einen umfassenden Krankenversicherungsschutz

Als Unterlagen benötigt man einen Ausweis und Nachweise über die Tätigkeit, ausreichende Existenzmittel (wie Bankguthaben) und den Versicherungsschutz.

➔ Die Bescheinigung kostet in den meisten Fällen 15 € Bundesgebühr.

Mit der Anmeldebescheinigung kann man dann einen EU-Lichtbildausweis beantragen. Dieser gilt in Österreich als Identitätsnachweis.

➔ Wer in Österreich wohnt, muss sich innerhalb von 3 Tagen bei dem Meldeamt der Stadt anmelden.

Wer die Fristen der Anmeldebescheinigung oder Anmeldung beim Meldeamt verpasst, macht sich strafbar und/oder riskiert Bußgelder.

➔ Nach fünf Jahren des ununterbrochenen und rechtmäßigen Aufenthalts in Österreich besitzt man das Recht auf einen Daueraufenthalt. Für diesen beantragt man eine Bescheinigung des Daueraufenthalts.

Sprache

Die österreichische Landessprache ist Deutsch. Weit verbreitet sind als Amtssprachen auch Kroatisch, Slowenisch oder Ungarisch.

➔ Als Deutscher hat man dank der gemeinsamen Sprache hohe Chancen gegenüber Jobsuchenden aus anderssprachigen EU-Staaten.

Wohnen & Gesellschaft in Österreich

Die meisten Deutschen leben in Österreich in Großstädten, wie:

Wien

Graz

Salzburg

oder Linz

Auch touristische Ziele wie die Urlaubsregion Kaiserwinkl sind aufgrund ihrer vielen Freizeitangebote und atemberaubender Natur beliebte Wohnorte.

➔ Dort kann man leicht deutsche Communitys finden. Aufgrund der gemeinsamen Sprache und der Nähe der Länder ist es aber nicht schwer, auch unter den österreichischen Bürgern Anschluss zu finden.

Die Wohnungssuche gestaltet sich in Österreich ähnlich schwierig wie in deutschen Ballungszentren.

➔ Selbst suchen ist preiswerter, aber limitiert und dank vieler Konkurrenten schwieriger als die Suche über einen Maklerservice.

➔ Für Mietverträge gilt meist eine Dauer von drei Jahren. Sie sollten also vor der Unterschrift gut geprüft werden.

Österreichische Kultur

Dank der Nähe der Länder ist der Kulturschock zwischen Deutschland und Österreich nicht sehr groß. Deutsche müssen sich in dem Nachbarland allerdings auf eine etwas entspanntere Atmosphäre einstellen. Dort läuft es in vielen Bereichen, auch professionell, gelassener und gemütlicher.

Fazit

Österreich ist ein attraktives Ziel für deutsche Bürger, die im EU-Ausland arbeiten möchten. Viele Branchen, von der Tourismusindustrie zu IT-Betrieben, bieten berufliche Chancen. Als Mitgliedsstaaten ist der Austausch zwischen Deutschland und dem Nachbarland sehr einfach. Arbeitnehmer aus EU-Staaten dürfen in Österreich unter den gleichen Bedingungen arbeiten wie Landesbürger.

Drei Monate lang darf man sich ohne Aufenthaltsbescheinigung dort aufhalten. Nach dieser Zeit benötigt man eine Anmeldebescheinigung. Nach fünf Jahren ununterbrochenem Aufenthalt erhält man zudem das Recht auf einen Daueraufenthalt.