Arbeitsgestaltung in Zeiten von New Work

Wesentliche Voraussetzung ist die bereits erwähnte Internetverbindung. Diese benötigen Sie für den Zugang zu Ihrem individuellen Arbeitsaccount oder zu dem VPN-Netzwerk, das Ihr Arbeitgeber für den Zugang zum System eingerichtet hat. Damit ist die wichtigste Voraussetzung für New Work erfüllt. In der Folge können Sie Ihre Arbeitszeiten sehr flexibel gestalten.



Das Großraumbüro verkleinert sich



Die klassische Büroarbeit hat in den letzten Jahren eine ganz neue Bedeutung bekommen. Dies ist zum einen durch die Coronapandemie bedingt: Die Regierung hat aus Gründen des Infektionsschutzes das Homeoffice in allen möglichen Bereichen angeordnet. Bereits vorher hat die Arbeit im Homeoffice zugenommen, denn viele Arbeitgeber haben von sich aus erkannt, dass Büros in Köln in vielen Bereichen verkleinert werden können. Dies gilt natürlich auch für andere deutsche Großstädte und für andere Regionen, in denen es Büroräume gibt. Noch vor zehn Jahren hatte das Großraumbüro einen wahren Siegeszug. Die Mieten waren günstiger, wenn Unternehmen möglichst große Räume mieteten und diese so einrichteten, dass viele Kollegen miteinander arbeiten konnten. Die einzelnen Arbeitsplätze wurden durch mobile Wände voneinander getrennt.



Büroarbeit ganz neu definiert



Diese Art der Büroarbeit war nicht unumstritten, da der Stressfaktor für das Beschäftigten sehr hoch war. Mittlerweile hat sich das geändert, die Großraumbüros verschwinden zunehmend. Viele Arbeitgeber verkleinern die Büroflächen, weil dies kostengünstiger ist. In der Folge kann nicht mehr die gesamte Belegschaft vor Ort arbeiten. Somit wird ein Großteil der Mitarbeiter dauerhaft ins Homeoffice geschickt oder Mitarbeiter wechseln sich ab, indem sie sich ein kleineres Büro teilen. Diese neue Art der Arbeit hat auch Auswirkungen auf die individuellen Arbeitszeiten.



Bestimmen Sie selbst, wann Sie arbeiten



Die neuen Arbeitszeitmodelle, die unter dem Begriff New Work zusammengefasst werden, bieten Ihnen ein Höchstmaß an Freiheit, in der Sie Ihre Arbeit organisieren können. So können Sie Ihre Arbeitszeiten in Abstimmung mit Ihrem Arbeitgeber auf folgende Weise gestalten:

Sie arbeiten eine bestimmte Anzahl an Stunden im Jahr

Gleitzeit: Sie bestimmen den Beginn und das Ende Ihrer Arbeit

Vertrauensarbeitszeit: Der Arbeitgeber macht Ihnen keine Vorgaben und verlässt sich auf die Erfüllung der Aufgaben oder Projekte

Vier-Tage-Woche: Sie schaffen sich einen zusätzlichen freien Tag in jeder Arbeitswoche

Teilzeit: Sie reduzieren Ihre Stunden zugunsten einer besseren Work-Life-Balance

Diese flexiblen Arbeitszeitmodelle reduzieren den Stress und bieten Ihnen die Möglichkeit, nach Ihrer biologischen Uhr zu leben. Wenn Sie ein Frühaufsteher sind, ist Ihre Arbeit mittags fertig. Wenn Sie noch nie früh aufstehen konnten, beginnen Sie mittags mit der Arbeit und hören erst am Abend auf. Auch den Arbeitsort können Sie im New Work sehr individuell definieren.