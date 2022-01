Autoverkauf: Diese Dokumente werden benötigt

Wer in einer ländlichen Region zuhause ist, der ist zumeist auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen. So wird das eigene Auto benötigt, um zur Arbeit zu fahren oder um die Kinder in die Schule zu bringen. Auch für die wöchentlichen Einkäufe macht sich das eigene Fahrzeug sehr gut.

Doch irgendwann ist das eigene Auto vielleicht in die Jahre gekommen oder die Familie hat sich vergrößert und ein größeres Auto muss her. Dann kann ein Neuwagen gekauft werden. Damit dieser aber nicht zu teuer wird, ist es unter Umständen ratsam, das alte Auto zu verkaufen. Mit dem Autoverkauf geht jedoch jede Menge Papierkram einher.

Vor dem Kauf

Bevor ein Auto verkauft und inseriert wird, etwa über ein Portal für den Ankauf von Gebrauchtwagen sollten alle Unterlagen zusammengesucht werden, die etwas mit dem zu verkaufenden Fahrzeug zu tun haben. Dazu zählen sämtliche Rechnungen, die im Kontext des Verkaufes angefallen sind. Aber auch Protokolle über HU-Untersuchungen oder Belege über mögliche Reparaturen gehen mit dem Verkauf in die Hände des neuen Fahrzeugbesitzers über. Sollte das Auto im Laufe der Jahre mit entsprechenden Ersatzteilen ausgestattet worden sein, zählen auch alle Belege, die damit im Zusammenhang stehen zu den wichtigen Dokumenten. Ersatzteile, die eine ABE-Zusatzgenehmigung benötigen, sind ebenfalls entsprechend auszuweisen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das alte Auto an einen Händler oder an eine Privatperson verkauft werden soll, wie die Experten von Autoankauf.biz übersichtlich in ihrem Ratgeber erklären.

Diese Unterlagen werden im Einzelnen benötigt

Damit der neue Fahrzeugbesitzer das verkaufte Auto ordnungsgemäß bei der Zulassungsbehörde anmelden kann, wird zunächst der Fahrzeugschein benötigt, der heute unter dem Namen Zulassungsbescheinigung Teil I geführt wird. Mit auf den neuen Besitzer geht auch die Zulassungsbescheinigung Teil II über die vielen Autobesitzern noch unter dem Namen Fahrzeugbrief bekannt ist. Wurde das Fahrzeug in der Vergangenheit mit bestimmten Umbauteilen ausgestattet, ist dafür eine allgemeine Betriebserlaubnis, kurz ABE nachzuweisen. Der aktuelle HU-Prüfbericht darf bei der Weitergabe des Fahrzeugs genauso wenig fehlen wie die Kennzeichen. Umso mehr Unterlagen dem neuen Autobesitzer überlassen werden, umso wahrscheinlicher ist es, dass er sich für das zu verkaufende Fahrzeug entscheidet. Ein Inspektionsheft, welches das bisherige Autoleben genau dokumentiert, sollte zu den Verkaufsverhandlungen mitgebracht werden.

Besonders wichtig: Der Kaufvertrag

Kein Verkauf kommt ohne einen entsprechenden Vertrag zustande. Der Kaufvertrag darf demnach nicht fehlen. Vorlagen für derartige Kaufverträge gibt es vielfach im Internet. Der Interessierte kann sich aber auch von einem Anwalt diesbezüglich beraten lassen. Wichtig ist zudem, dass der Kaufvertrag immer in zweifacher Ausführung zu den Verkaufsverhandlungen mitzubringen ist. Beide Parteien benötigen eine Ausführung, der Verkäufer, aber auch der neue Autobesitzer. Damit der Kaufvertrag am Ende auch rechtskräftig geschlossen wird, müssen bestimmte Angaben darin enthalten sein. Neben den personenbezogenen Daten von Verkäufer und Käufer, (Anschrift, Name, Nummer von Personalausweis oder Reisepass), ist das Fahrzeug auch mit der entsprechenden Fahrzeugidentifizierungsnummer zu vermerken. Im Kaufvertrag sollte zudem eine Auflistung über eventuell montiertes Zubehör enthalten sein. Wichtig ist auch der Kaufpreis, auf welchen sich Verkäufer und Käufer schlussendlich geeinigt haben. Wird der Vertrag dann noch mit dem aktuellen Datum sowie den Unterschriften von Verkäufer und Käufer versehen ist das Dokument am Ende auch rechtskräftig.

Das Auto vor dem Verkauf abmelden

Bevor das eigene Fahrzeug an den neuen Mann oder an die neue Frau gebracht wird, kann es bei der Zulassungsstelle zuvor ordnungsgemäß abgemeldet werden. Für die Abmeldung eines Fahrzeugs werden beinahe ebenso viele Dokumente benötigt wie für einen rechtssicheren Verkauf. Bevor der Termin bei der Zulassungsstelle für die Abmeldung des Fahrzeugs vereinbart wird, sind die Zulassungsbescheinigung Teil I, der Fahrzeugschein, der Fahrzeugbrief, heute Zulassungsbescheinigung Teil II genannt, der aktuelle HU-Bericht sowie die Kfz-Kennzeichen des abzumeldenden Fahrzeugs mitzunehmen.

Das Auto seriös verkaufen

Schwarze Schafe gibt es leider überall. Das gilt auch für den Verkauf eines Autos. Sowohl unter Händlern als auch auf Inseratsplattformen im Internet kann man schnell einmal an den falschen Käufer geraten. Bevor ein Inserat für den Autoverkauf aufgegeben wird, ist genau zu prüfen, ob es sich um einen seriösen Händler, der dies nachweisen kann, handelt. Genauso umsichtig ist bei der Wahl einer Internetplattform vorzugehen, auf welcher der alte Wagen zum Verkauf angeboten wird. Hier empfiehlt es sich in Bewertungen oder Testberichten zu stöbern. Auch der Erfahrungsaustausch mit anderen Verkäufern kann hilfreich sein, um beim Autoverkauf keine Enttäuschung zu erleben. Ist das alte Auto erst einmal verkauft, kann die Suche nach einem neuen fahrbaren Untersatz für die ganze Familie beginnen. Damit Arbeits- oder Schulweg auch weiterhin zuverlässig realisiert werden können, wie die Wocheneinkäufe auch. Und auch beim neuen Auto gilt, die wichtigen Dokumente alle an einem sicheren Platz aufzubewahren.