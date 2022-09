Der beste Preis: So verkauft man ein Auto im Internet

Wo inseriere ich am besten das Auto im Internet?

Es gibt inzwischen vielen verschiedene Online-Plattformen, die sich auf Fahrzeuge spezialisiert haben. Hier können Autoverkäufer auch ihre Angebote platzieren und zum besten Preis verkaufen. Wichtig ist, verschiedene Bilder, wichtige Fahrzeugangaben und interessante Preise zu offerieren. Ebenso maßgeblich ist es, für Kaufinteressenten erreichbar zu sein. Verkäufer, die keine Nachrichten beantworten oder sich lange Zeit lassen, sind häufig für Interessierte nicht glaubwürdig.

Um ein gutes Angebot zu erstellen, ist es ratsam, den eigenen Kaufvertrag mit allen wichtigen Daten vorzubereiten. Viele Verkaufsseiten sind mittlerweile ganz praktisch aufgestellt. Nach dem Hochladen verschiedener Bilder ist es nur noch nötig, die Schlüsselnummer oder Markenbezeichnung ins System einzuspeisen. Die Internetplattform erkennt automatisch das Automodell sowie Antriebsmerkmale und fügt sie dem Angebot bei.

Tipp: Die jeweilige Schlüsselnummer findet sich in der Regel in der Zulassungsbescheinigung oder im Fahrzeugschein wieder.

Wer sich mit Verkäufen im Internet nicht so gut auskennt und an Privatverkäufen weniger interessiert ist, wendet sich an spezielle Fahrzeugankäufer. Der Autoankauf Fix in Wuppertal bietet beispielsweise neben einer kostenlosen Online-Fahrzeugbewertung ebenso die Abholung des Autos vor Ort und meldet zudem das Auto gratis ab. Somit müssen sich Autoverkäufer um keine weiteren Aufgaben kümmern, übernimmt der Fahrzeugankäufer sämtliche Schritte für einen sorgenfreien Autoverkauf.

Wie kann ich einen guten Preis für das Fahrzeug erzielen?

Natürlich soll für das Fahrzeug ein guter Preis erwirkt werden. Doch einige Autobesitzer haben teilweise unrealistische Vorstellungen im Hinblick auf die Preisgestaltung. Um einen guten Anhaltspunkt über den Fahrzeugwert zu erhalten, bieten verschiedene Internetplattformen Preisanalyserechner an. Mit diesen Tools lässt sich der aktuelle Marktwert ermitteln, den Verkäufer für ihre Fahrzeuge nutzen können.

Maßgeblich ist, für die Ermittlung des Verkaufspreises wahrheitsgetreue Zahlen, Zustände und eventuelle Mängel einzubeziehen. Dank dieser Prämisse lässt sich ein Preis ermitteln, den auch Käufer bereit sind, zu zahlen.

Hinweis: Ein Fahrzeug gewinnt an Wert, wenn es in einem hervorragenden und gepflegten Zustand ist. Es lohnt sich daher meistens auch, den TÜV zu erneuern, wenn dieser kurz vor dem Ablauf steht. Somit lassen sich Fahrzeuge noch zügiger und vor allem zuverlässiger veräußern.

Natürlich ist es auch möglich, ein Fahrzeug ohne TÜV zu verkaufen. Doch der Verkaufspreis dürfte dann nicht mehr den gängigen Vorstellungen entsprechen. Käufer versuchen in der Regel den Preis sogar noch zu drücken. Sollte das Fahrzeug hingegen sehr mangelhaft sein, muss dem Verkäufer klar sein, dass der Kaufinteressierte am Preis feilschen möchte. Er wird das Fahrzeug vermutlich eher als Bastelobjekt betrachten. Fehlt in diesem Rahmen eine TÜV-Plakette, stellt dies für ältere oder stark beeinträchtigte Fahrzeuge kein großes Manko dar.

Was ist beim Inserieren hinsichtlich der Fotos zu beachten?

Je mehr Fotos ein Verkäufer im Internet hochlädt, desto besser. Allerdings sollten die Bilder nicht nur qualitativ hochwertig sein, sondern auch verschiedene Bereiche des Fahrzeuges aufzeigen. Fotografiere das Fahrzeug am besten vor einem neutralen Hintergrund und zeige Außen- sowie Innenbereiche auf. Somit kann sich der Kaufinteressent ein gutes Bild vom Auto machen und überlegen, ob eine Anfrage lohnt.

Hinweis: Es kann hilfreich sein, eine professionelle Fahrzeugaufbereitung für das Auto in Anspruch zu nehmen. Je gepflegter ein Auto wirkt, desto mehr spricht es schließlich potenzielle Käufer an.