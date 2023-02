Eigenes Auto wird zum teuren Luxus: Immer mehr steigen auf Mietwagen um

Das eigenen Auto als (überflüssiger) Luxus

Vor allem in der Stadt ist ein Auto nicht nur zum teuren, sondern meist zum überflüssigen Luxus geworden. Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad, E-Scooter oder Mitfahrgelegenheiten werden nicht nur aufgrund der hohen Kraftstoffpreise immer beliebter. Der Trend geht hin zur alternativen Fortbewegung, ohne an Flexibilität einbüßen zu müssen. E-Scooter stehen bereits an jeder zweiten Ecke – einfach in die App einsteigen, bezahlen und los geht’s.

Doch was, wenn es doch mal raus aus der Stadt geht? Für den Wochenendausflug oder die Fahrt zur Familie möchten viele nicht auf ein Auto verzichten. Und so steht dann doch meist ein eigenes Auto auf der teuren Parklücke vor dem Wohnhaus und wartet auf seinen immer seltenen Einsatz.

Da fragen sich viele doch: Ist das eigene Fahrzeug noch zeitgerecht?

Wir haben einen neuen Trend erkannt – mieten statt kaufen. Lohnt sich der Mietwagen oder zahlt man am Ende doch drauf?

Mieten statt kaufen – Mietwagen werden immer beliebter

Wer ein eigenes Auto hat, weiß, wie kostspielig dieser Luxus ist. Viele nennen es nicht umsonst „Sparkasse“, denn man zahlt ein und zahlt ein und zahlt ein, nur mit dem Unterschied, am Ende nichts herauszubekommen.

Versicherung, Service, neue Reifen, Ölwechsel und TÜV sind unvermeidliche Kosten, dazu kommen Gebühren fürs Parken, die gerade in der Stadt exorbitant sein können.

Die anfallenden Reparaturen sind da noch gar nicht berücksichtigt.

Steht das Auto nun den Großteil der Zeit herum, lohnen sich diese Investitionen meist schon lange nicht mehr. Die Lösung scheint klar. Die wenigen Tage, an denen das Auto tatsächlich noch gebraucht wird, werden gemietet.

Doch lohnt sich das? Wie viel kostet ein Mietwagen und wo liegen die Vorteile?

Wie viel kostet ein Mietwagen?

Zugegeben, der Mietpreis eines Wagens scheint auf den ersten Blick meist hoch. Vor allem, wenn es ein etwas höherklassiges Modell sein soll.

Aber bedenken Sie die Vorteile.

+ Keine laufenden Kosten für Versicherung

+ Keine Servicekosten

+ Kein Wertverlust durch Verschleiß

+ Kein Risiko

+ Keine Parkgebühren

+ Keine Termine beim TÜV

+ Immer das neueste Fahrzeugmodell

+ Das Auto ist immer im top Zustand, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen

Bedenkt man all diese Ersparnisse und Vorteile, scheint der Mietpreis plötzlich sehr attraktiv.

Der Markt reagiert auf die neue Nachfrage und bemüht sich um innovative Lösungen für attraktive Angebote. Vor allem arbeiten Anbieter an einem flächendeckenden Angebot an Standorten und einfachen Buchungsmöglichkeiten.

Dannie Hansen, Gründer von Nordic Oil und der Autovermietungsplattform Oscar mit 12 Standorten deutschlandweit, sagt: „Einige wenige große und teure Autovermietungen haben lange Zeit die Autovermietungsbranche dominiert. Wir bei Oscar glauben, dass sich das ändern muss und bieten Mietautos für einen erschwinglichen Preis in Ihrer Nähe.“

Fazit

Faire Preise, einfache Buchungsmöglichkeiten, flexible Abhol- und Rückgabezeiten an vielen Standorten sowie eine große Auswahl an Autotypen machen Automieten zur attraktiven Alternative zum eigenen Auto.

Und mal ehrlich. Wie toll es ist, immer ein neues Modell zu fahren und niemals Auto putzen zu müssen.