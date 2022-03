4 Wohntrends für das moderne Zuhause

Es kann richtig guttun, sich von alten Dingen zu lösen und mit neuen Möbelstücken frischen Wind in das eigene Zuhause zu bringen. Den Einrichtungsstilen sind dabei fast keine Grenzen gesetzt. Einrichtungsexperten wie https://www.hardeck.de/ bieten die volle Vielfalt in Sachen Möbel, Küchen, Deko, Textilien und vieles mehr. Welche Wohntrends 2022 aktuell ganz vorne liegen, ist im Folgenden zusammengestellt.

1. Skandinavisches Design

Nicht unbedingt neu, aber nach wie vor sehr beliebt: Der skandinavische Look fürs Zuhause liegt immer noch im Trend. Hier stehen geradlinig gestaltete Möbel und dezente Farben im Vordergrund. Die Palette an Materialien ist sehr naturbelassen: Holz, Fellimitate und Wolle prägen skandinavische Einrichtungsgegenstände und verbreiten sofort ein Gefühl der Gemütlichkeit. Auch hell gestrichene Wände sind sehr beliebt. Sie verleihen Räumlichkeiten eine gewisse Offenheit und wirken einladend. Helligkeit spielt allgemein eine große Rolle – mit Beleuchtungsquellen werden gezielt Akzente im Raum gesetzt. Verspielte Details sind in einer skandinavischen Einrichtung nicht zu finden. Der Leitfaden ist hier „klar, natürlich und heimelig.“

2. Industrial Look

Der Industrial Look lässt, wie der Name schon sagt, an Fabrikhallen und Werkstätten denken – nur gemütlicher. Dunkle Holz-Töne mit Patina, unlackierter Stahl und allgemein raue Oberflächen sorgen für den gewissen unkonventionellen Charme des Industrial Looks. Dazugehörige Einrichtungsgegenstände sind meist direkt an ihren ikonischen Materialien zu erkennen. Der Industrial Trend bedient sich gerne an Stahlblech und Emaille, hinzukommen aber noch weitere Materialien, die wunderbar miteinander harmonieren. Dazu gehören Metall, Glas, Draht, Beton, Kupfer und auch Hanfseil. Im Industrial Style folgt die Form der Funktion, alles ist praktisch und anwendungsnah ausgelegt. Doch trotz der groben Materialien, auf die zurückgegriffen wird, wirkt eine Industrial Einrichtung immer schick und edel.

3. Shabby Chic

Dieser Stil ist alles andere als schäbig und gehört zu den absoluten Einrichtungs-Favoriten 2022. Der Shabby Chic ist nichts für Perfektionisten, denn er ist charakteristisch an seinen natürlichen oder künstlich herbeigeführten Gebrauchsspuren zu erkennen. Abgeplatzter Lack, unbearbeitetes Holz oder nur teilweise lackierte Möbelstücke: Der Used-Look zeichnet den Shabby Chic aus und die kleinen Unregelmäßigkeiten sind es, die diesen besonders charmanten Look ausmachen. Materialien, die im Shabby Chic häufig zu finden sind, sind Holz, Leder, Baumwolle, Leinen oder auch Strick.

4. Boho Style

Der Boho Style bzw. Bohemian Style ist ein moderner Einrichtungsstil, der verträumte Herzen höherschlagen lässt. Warme Farben, verspielte Accessoires und prächtige Möbelstücke machen diesen Style so beliebt. Ein Boho Zuhause wirkt durch farbenfrohe Textilien, ausgefallene Muster und einen Mix aus alten und neuen Möbeln ausgefallen und ein wenig wild. Gleichzeitig spielt dieser Trend mit Gegensätzen. Boho ist zwar unkonventionell und schillernd, aber gleichzeitig sehr natürlich und strahlt Gemütlichkeit aus. Das wird vor allem durch Naturmaterialien wie Holz, Rattan und Bast erreicht. Der Bohemian Style hat seinen Ursprung in der Hippie-Kultur und sich bis heute als allseits beliebter Stil für Einrichtungen, aber auch im Bereich der Mode etabliert.