Besser wohnen – das sind die Küchentrends 2022

Familie, Freunde, Nachbarn: Der Treffpunkt Küche lädt nicht nur zum Kochen und zum Essen ein. Es wird in ihr geplaudert, gefeiert und zusammen gelacht. Die modernen Küchen werden immer größer und komfortabler, wodurch den Küchen-Treffen noch mehr eleganz zugesprochen wird.

Einbauküchen mit modernen Möbelsystemen und einer großen Auswahl an verschieden Dekoren, Farben und Materialien machen im Jahr 2022 eine bemerkenswerte Figur. Durch hochwertige Möbeltechniken und individuelle Planungsmöglichkeiten werden perfekte Lebensräume geschaffen.

Was zeichnet eine moderne Küche aus?

Moderne Einbauküchen strahlen Selbstbewusstsein und Moderne aus. Farblich aufeinander abgestimmte Materialien setzen in ihnen sanfte Kontraste und spannende Akzente. Umfangreiche Farb- und Frontenspektren lassen sich individuell kombinieren. Ob Glas, Holz oder Hochglanz eine moderne Küche überzeugt durch eine hochwertige Ausstattung sowie bereits eingebaute Feature. Durch die Kombination Verschiedenster Materialien sorgt die moderne Küche für Abwechslung und spiegelt den Zeitgeist wider.

Natural Living im Trend

Natürliches Wohnen wird immer beliebter. Gemütlichkeit durch moderne Holzdekore, in warmen Nuancen mit dezenten Strukturen, verbreiten eine wohnliche Stimmung und laden zum Wohlfühlen ein.

Die Optik sorgt dabei für eine authentisch und natürlich wirkendes Holzdekore. Ein Mix aus fein abgestimmter Uni Töne und ein paar Glasakzente sorgt ebenfalls für einen besonderen Flair. Ob als grifflos, oder mit konventionellen Griffen ausgestattet, funktionell auf dem neusten Stand bieten die Natural Living-Küchen einen wohnlichen Charme der Extraklasse. Besonders beliebt sind die Natural-Farben Braun, Beige, Grau und Hellblau.

Foto: unsplash.com

The Modern Classic im Design

Eine Modern Classic-Stilrichtung in der Küche erfreut sich gerade in letzter Zeit wieder großer Beliebtheit. Moderne, klassische Elemente ermöglichen eine Farb- und Frontkombinationen und überzeugen durch ein zeitloses Aussehen und einem eigenständigen Charme.

Durch eine elegant moderne Geradlinigkeit mit schlichten Rahmenkonturen und einer topmodernen Küchentechnik, mit vielen praktischen Funktionen, kommt die Klassisch modere Küche nie aus der Mode. Über viele Jahre wird so die klassische Küche zum Begleiter und Treffpunkt unterschiedlichsten Generationen einer Familie. Eine klare Formsprache, praktische Funktionen und schlichte Eleganz zeichnen die klassischen Küchen aus.

Landhausküchen statt Natural Living

Natural Living ist sehr beliebt, so auch der Landhausstil: Zur Natürlichkeit im Wohnbereich und zum neuen Küchentrend steht bei Jung und Alt die Landhausküche hoch im Kurs. Natürliche Dekore und Materialien, gedrechselte Elemente, traditionelle Muster, Karos und florale Aspekte, sowie dezente Farben in frischen Pastelltönen und Naturfarben, zeichnen den modernen Landhausstil aus.

Verspielte, charmante Details verleihen den Landhausküchen einen Wohlfühlfaktor mit einem zeitgemäßen Look. Tradition und Moderne: In gelungener Verbindung mit innovativer Küchentechnik, entsteht somit eine Perfektion, natürlich und unbeschwert, im Landhausstil. Die Landhausküche als ein natürlicher Rückzugsort und Familientreffpunkt ist, anders als das Natural Living, verspielter in den Materiallien, Farben und Mustern.

Trend 2022: Die grifflose Küche

Das grifflose Küchen-Design ist ein zeitloses Design mit geraden Linien und einer optimalen Funktionalität. Besonders im puristischen Wohnstil, aber auch in anderen Stilrichtungen, lassen sich die grifflosen Küchen finden. Wer sich für eine Küche im puristischen Design interessiert, liegt mit grifflosen Küchen genau richtig.

Horizontale Stilelemente mit integrierten Griffmulden leiten hier den tonangebenden Teil der neuen und modernen Küche an. Dabei gilt der Küchenstil als besonders wohnlich und komfortabel. Grifflose Küchen hinterlassen durch ihr edles Design und den glatten schlichten Fronten einen aufgeräumten, geradlinigen Eindruck und unterstreichen den modernen Lifestyle des Besitzers.

Foto: unsplash.com

Designküchen – darum sind sie so beliebt

Aufsehenerregend, einzigartig, designorientiert: Durch eine klar strukturierte Architektur, klare Linien und edle Materialien zeichnen sich verschiedenen Designküchen aus. Bei einem geradlinigen Lifestyle mit moderner Ausstrahlung machen die schnörkellosen, glatten Oberflächen, in einer offen geplanten Küche, eine gute Figur.

Eine Designküche zieht, durch mutige Materialkombinationen, starke Farben und einem Höchstmaß an Funktionalität, alle Blicke auf sich. Die Designküche, durch eine innovative Architektur inszeniert, unterstreicht die Leidenschaft für das Besondere und das Extravagante. Zudem ist eine Küche nicht nur relevant für Kochfreunde, eine gut in Szene gesetzte Küche wertet die Wohnung oder das Haus auf. Der Nebeneffekt des Raumes oder Raumteils ist dabei, dass in ihm Essen gekocht, gebacken, gebraten, gegessen und in Zeiten des Homeoffices gearbeitet werden kann.

Der Trend der Inneneinrichtung – So geht’s

Der Trend zur individuell geplanten Inneneinrichtung mit wohnlichem Charakter setzt sich auch in der Auswahl der perfekten Küche durch. Eine ergonomische Möblierung und die Ansprüche an eine perfekte Stauraumorganisation, sowie die Ansprüche an schlichten Komfort sind, ebenso wie nachhaltig, gestiegen. Bestens ausgerüstete Möbel für höchste Anforderungen zeichnen sich durch ihre Qualitätsmerkmale aus. Auch im punkto Küchensitzmöbel und Essplätze tut sich einiges. Ob im Bardesign oder als Familienesstisch, den Wünschen sind keine Grenzen gesetzt.

Zu einer modernen und nützlichen Küche gehören auch die passenden Küchengeräte:

· Herd

· Backofen

· Spülmaschine

· Kühlschrank

· Gefrierschrank

· Dunstabzug