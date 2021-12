Die Schlaflux Betten-Revolution – jetzt in Bielefeld probeliegen

Mit Schlaflux hat die Bielefelder Boxspring Welt eine eigene Marke für individuelles Schlafen entwickelt. Ob Boxspringbett, Polsterbett, Matratze oder Topper: Alles von Schlaflux lässt sich individuell anpassen. Sein Traumbett zusammenstellen kann man dabei auch vor Ort in Bielefeld.

Das Schlaflux Konzept

Wer die Boxspring Welt kennt, weiß, dass es dem bekannten Fachhändler schon immer wichtig war, das passende Bett für jeden Kunden zu finden. Mit der Marke Schlaflux hat das Bielefelder Unternehmen diesen Individualisierungsgedanken fortgeführt. Das Konzept: Vier Produkte – zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten.

Zur Wahl stehen ein Boxspringbett, ein Polsterbett, eine Matratze und ein Topper. Jedes dieser Produkte lässt sich dabei ganz an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse anpassen. So stehen etwa beim Boxspringbett verschiedene Härtegrade, Topper, Bezüge sowie Kopfteile, Füße und Farben zur Wahl. Aus diesen Auswahlmöglichkeiten stellt man sein Produkt nach einer Art Baukastenprinzip zusammen – ganz so, wie man es sich wünscht.

Produziert werden die Betten und Schlafunterlagen übriges von einer niederländischen Manufaktur, die in über 30-jähriger Handwerkstradition steht. Trotz der hohen Produktqualität sind sie dabei vergleichsweise günstig, denn weil jedes Produkt individuell nach der Bestellung angefertigt wird, entfallen die in der Regel teuren Lagerkosten.

Schlaflux vor Ort in Bielefeld

Kunden aus Ostwestfalen können sich freuen, denn Schlaflux.de gibt es nicht nur als Onlineshop, sondern auch vor Ort in Bielefeld. Im Fachgeschäft der Boxspring Welt an der Herforder Straße kann man die hochwertigen Betten und Schlafunterlagen ganz in Ruhe probeliegen. Wie schon bei der Boxspring Welt steht auch bei Schlaflux eine fundierte Beratung im Fokus. Die geschulten Fachberater*innen nehmen sich sehr viel Zeit, um für jeden die passende Konfiguration zu finden.

Tipp: Da Schlaflux sein Sortiment auch online vertreibt, macht es Sinn, sich bereits vorab über die Produkte und Möglichkeiten zu informieren. Vor Ort kann man dann sein Wunschprodukt bzw. seine Wunschkonfiguration probeliegen. Außerdem stehen online zahlreiche Ratgeber-Texte bereit, die die wichtigsten Fragen zum Thema Boxspringbett, Polsterbett, Matratze und Topper beantworten.

Warum individuelle Betten?

Doch warum überhaupt so viel Aufwand für ein Bett betreiben? Das lässt sich ganz einfach beantworten. Jeder Mensch ist anders gebaut und hat je eigene Liege- und Klimabedürfnisse. Während es der eine lieber warm und weich hat, liegt der andere lieber auf einer eher festen, kühlen Schlafunterlage. Wieder andere sind aufgrund von Vorerkrankungen oder hohem Körpergewicht auf besondere Unterstützung angewiesen. Diesen individuellen Anforderungen sollte auch das Bett gerecht werden, um einen erholsamen Schlaf zu fördern.