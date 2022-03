Die Vorteile von Fensterfolien

Sichtschutz und Sonnenschutz - die Fensterfolie

Große, die Räume mit Tageslicht flutende Panoramascheiben werden immer beliebter. Doch sie wirken sich nachteilig auf die Privatsphäre aus. Sobald das Licht im Raum eingeschaltet wird, können Passanten und Nachbarn das Geschehen in der Küche, im Wohnzimmer oder im Wintergarten beobachten. Mit einer sichtschützenden Folie, beispielsweise mit einer Spiegelfolie, lässt sich das Gefühl des Lebens auf dem Präsentierteller mindern. Dabei verdunkeln Sichtschutzfolien die Räume nicht spürbar und schränken somit das Wohlbefinden im eigenen Zuhause nicht ein. In der kalten Jahreszeit freut man sich auf die ersten Sonnenstrahlen und auf sommerliche Temperaturen. Doch wenn die Sonne blendet und die Räume aufheizt, sehnen sich nicht wenige Menschen nach dem Frühjahr und dem Herbst. Sonnenschutzfolie ist hier eine praktische Lösung, die gleichzeitig schädliche UV-Strahlung blockt und sich positiv auf das Raumklima auswirkt. Eine marginale Minderung der Tageslichtausbeute muss man allerdings in Kauf nehmen, was bei großen und hellen Räumen aber nicht stört.



Einsatzbereich Einbruchschutz: Wie Folien Scheibenbruch verhindern

Eine Folie am Fenster im Erdgeschoss oder im Schaufenster des Geschäfts kann zwar nicht den Einbruch, aber das Splittern der eingeschlagenen Scheiben verhindern. Dieser Effekt bringt zwei Vorteile mit sich. Da die Scheibe nicht splittert, besteht kein Verletzungsrisiko, wenn der Eigentümer oder Mieter den Raum betritt und Defekt der Scheibe bemerkt. Im besten Fall wendet sich der Einbrecher ab, da er den geplanten Weg durch die eigene Glasscheibe nicht nehmen kann. Einbruchschutz-Fensterfolien halten das Glas zusammen und müssten vom Einbrecher mit einem Cuttermesser zerschnitten und manuell entfernt werden. Der hohe Aufwand und das damit verbundene Risiko der Entdeckung kann den Einbruchversuch vereiteln und den potenziellen Dieb in die Flucht schlagen. Ein seriöser und qualitätsorientierter Distributor für Fensterfolie ist essenziell, da nur hochwertige Folien die gewünschte Wirkung erzielen.



Energetische Vorteile durch Folien am Fenster

Nicht alle Fensterfolien haben thermische Eigenschaften. Doch es gibt spezielle Folien, durch deren Anbringung man die Heizkosten senken und eine nicht unbeachtliche Menge Energie sparen kann. Thermo-Spezialfolien verringern den Temperaturaustausch zwischen den Innenräumen und dem Außenbereich. Die Heizwärme kann nicht in gleicher Geschwindigkeit wie ohne Folierung durch die Fenster entweichen. Das Konzept funktioniert auch in der anderen Richtung. Die Kälte des Außenbereichs kann nicht durch die thermofolierten Scheiben ins Haus eindringen und die Räume abkühlen. Neben dem Vorteil einer signifikanten Heizkostensenkung, sind Spezialfolien auch im Sommer praktisch. Werden die Fenster im Dachgeschoss und auf der Südseite foliert, bleiben die Räume angenehm temperiert und heizen sich nicht so stark wie ohne diesen Schutz auf. Fensterfolie ist eine günstige Möglichkeit, die Wärmedämmung im Haus und in der Wohnung zu optimieren. Mit ein wenig handwerklichem Geschick und einer qualitativ hochwertigen Folie kann der Heimwerker die Montage ohne Beauftragung eines Fachbetriebs vornehmen.



Fazit: Die Fensterfolie als Allrounder mit einigen Vorteilen

Fensterfolien gibt es in unterschiedlichen Transparenzgraden und Farben. Je nach Eigenschaft können sie UV-Strahlen blocken, als Sichtschutz oder dem Einbruchschutz dienen. Mit Spezialfolien lassen sich die Heizkosten senken und verhindern, dass die sommerliche Hitze durch die Fenster ins Haus zieht. Alle hochwertigen Folien sind verhältnismäßig einfach anzubringen und rückstandslos zu entfernen. Daher eignen sich Folierungen auch für Mietwohnungen und gepachtete Gewerbeobjekte.