Energiekosten senken mit smarten Haushaltshelfern

Heizkosten im Smart Home senken

Die Heizung läuft, obwohl die intensiv scheinende Sonne das Zimmer auch so wärmt? So wird in vielen Haushalten unnötig Energie vergeudet. Gerade bei den Heizkosten kann das Smart Home viel zur Kostensenkung beitragen. Mit Hilfe von Sensoren wird die Raumtemperatur automatisch gemessen und schaltet die Heizung aus, sobald eine bestimmte voreingestellte Temperatur erreicht ist. Erst wenn sie wieder darunter sinkt, wird die Heizung erneut aktiviert. Dies lohnt sich natürlich nur bei Anwesenheit der Bewohner.

Bei Abwesenheit sollte die Heizung ohnehin ausgestellt sein. Doch auch hier kann das Smart Home helfen. In der Regel schaltet sie sich abends zu einem festgelegten Zeitpunkt ein, an dem der Bewohner erwartet, zu Hause zu sein. Verspätet er sich aufgrund eines Staus auf dem Heimweg, eines unerwarteten späten Meetings am Arbeitsplatz oder einem spontanen Feierabendgetränk mit Kollegen, läuft die Heizung umsonst. Besser ist es also, sie erst kurz der Ankunft zu Hause per Smartphone zu aktivieren.

Wissen wann wirklich die Sonne scheint

Weiteres Sparpotenzial bieten Wetterstationen für den eigenen Garten. Sie messen kontinuierlich Daten wie die Außentemperatur, den Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit, die sie ans Smart Home weiterleiten. So ergibt sich eine gezielte Wettermessung und Wettervorhersage für den eigenen Ort, die weit konkreter ausfällt als die übliche Wettervorhersage im Fernsehen oder Radio. Schließlich ist jede Region von verschiedenen Mikroklimata geprägt, in denen ganz unterschiedliche Temperaturen herrschen können. Da braucht niemand mehr die Heizung laufen lassen, weil die Vorhersage Frost angekündigt hat, obwohl es im eigenen Wohnort in der Tiefebene fast 10 Grad warm ist.

Energiekosten senken im Sommer

Sparsameres Heizen ist natürlich nur im Winter möglich. In den Sommermonaten ist es umgekehrt. Hier treiben moderne Klimaanlagen und andere Klimageräte die Stromkosten in die Höhe. Auch hier hilft das Smart Home mit Sensoren weiter. Registrieren diese in den Morgenstunden intensives Sonnenlicht, können sie automatisch die Rollläden vor den Fenstern herunterlassen. So sind die Innenräume abends angenehm kühl, wenn die Bewohner von der Arbeit nach Hause kommen.

Überhaupt kann die Sonne einen wertvollen Beitrag zum Energiesparen leisten. Mittlerweile gibt es kleine Stecker-Solargeräte, die auf jeden Balkon passen. Diese produzieren ausreichenden Strom, um die laufenden Kosten für einige typische Haushaltsgeräte wie den Kühlschrank und die Waschmaschine zu decken. Bereits nach einigen Jahren haben sie sich amortisiert.