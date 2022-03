Stimmungsvolle Raumbeleuchtung

Jeder Raum im Haus hat seinen besonderen Zweck. Dieser sollte sich nicht zuletzt in der Beleuchtung widerspiegeln. Wohnzimmer und Schlafzimmer sind Orte der Entspannung. Sie sind perfekt für ein indirektes Licht geeignet. Die Küche hingegen erfordert eine aufgabenorientierte Beleuchtung. Grundsätzlich sollte die Art der Lampen, die Lichtintensität und der Standort der Beleuchtung von Raum zu Raum unterschiedlich und an die jeweiligen Anforderungen angepasst sein. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, wie jeder Bereich des Hauses optimal beleuchtet wird.

Die richtige Beleuchtung für jeden Raum

Pragmatismus in der Küche

Besonders große Küchen erfordern für eine angemessene Beleuchtung meist mehrere Beleuchtungsarten. Eine Deckenleuchte sorgt für eine gute Umgebungsbeleuchtung. Darüber hinaus sollten Lichtquellen direkt über den Arbeitsplätzen installiert werden. Über einer Kochinsel sind beispielsweise Pendelleuchten oder Hängeleuchten, die sich etwa 40 cm über der Arbeitsfläche befinden, eine beliebte und bewährte Option. Unterbauleuchten sorgen für gutes Licht über den Arbeitsflächen im Einbauküchenbereich.

Zusätzlich können in der Küche Akzentleuchten nützlich sein. Schranklichter können das Geschirr in Vitrinen und offenen Regalen in Szene setzten und sorgen für eine gemütliche Atmosphäre, wenn man des Abends in der Küche zusammensitzt.

Stimmungsvolle Wohnzimmerbeleuchtung

Das Wohnzimmer wird in der Regel für unterschiedliche Zwecke genutzt. Entsprechend flexible kann die Beleuchtung ausfallen. Eine dimmbare Deckenlampe und indirekte Lichtquellen eignen sich sehr gut für eine zweckmäßige und zugleich stimmungsvolle Wohnzimmerbeleuchtung.

Tipp: Schatten- und blendfreie Leuchten sorgen für eine echte Kinoatmosphäre in der Fernsehecke.

Das Wohnzimmer ist oft auch der Raum, in dem die schönsten Dekogegenstände und Bilder ihren Platz finden. Lichtleisten können diese im wahrsten Sinne des Wortes ins rechte Licht rücken. Für die Leseecke ist wiederum eine klassische Standleuchte die optimale Lösung.

Perfektes Licht im Badezimmer

Im Bad steht der Spiegel im Fokus eines guten Lichtkonzepts. Eine falsche Beleuchtung hat meist wenig schmeichelhafte Folgen. So sollten nach unten auf den Spiegel gerichtete Leuchtmittel vermieden werden. Diese werfen störende Schatten. Besser sind Hängeleuchten oder Wandleuchten, die auf beiden Seiten des Spiegels installiert sind. Auf diese Weise wirkt die Beleuchtung ausgewogen. Praktisch sind zudem verstellbare Leuchten, die auf die passende Höhe für den jeweiligen Badbenutzer gebracht werden können. Grundsätzlich bietet es sich an, das Badezimmer gut auszuleuchten. Für eine entspannende Atmosphäre beim Schaumbad können Lichterketten oder Kerzen sorgen.

Eine entspannte Atmosphäre im Schlafzimmer

Das Schlafzimmer ist wohl der einzige Raum, den wir überwiegend in völliger Dunkelheit nutzen. So steht hier an erster Stelle meist die Frage, wie das Licht am besten draußen gehalten wird. Darüber sollte eine gute Beleuchtung für eine entspannte Atmosphäre vor dem Schlafen und nach dem Aufstehen nicht vergessen werden. Für eine flexible Grundbeleuchtung passt wie im Wohnzimmer eine dimmbare Deckenbeleuchtung. Beim Putzen, umziehen oder Wäsche falten kann das Licht hell eingestellt werden und für entspannte Abendstunden wird das Schlafzimmer in eine angenehme Dämmeratmosphäre gebracht.

Neben der Grundbeleuchtung sorgen Aufgaben- und Akzentbeleuchtungen für das perfekte Licht für jede Stimmung.

Gutes Licht im Flur

Der Flur bzw. der Eingangsbereich ist der Übergang zwischen den einzelnen Räumen. Dabei stellt dieser Bereich weniger Anforderungen an die Wahl der Beleuchtung als die „richtigen“ Zimmer. Allerdings ist der Flur zugleich der Raum, den Gäste als erstes betreten. Eine schöne indirekte Beleuchtung wirkt warm und schafft eine Willkommensatmosphäre. Geeignete Flurleuchten sind flächenbündige Deckenlampen oder Wandleuchten.

Esszimmerbeleuchtung

Nicht jeder nennt ein extra Esszimmer sein Eigen. Doch ob eigener Raum oder Platz in der Küche oder im Wohnzimmer – der Esstisch ist ein Mittelpunkt des Geschehens und hat ein entsprechendes Spotlight verdient. Hier wird gegessen und man unterhält sich. Eine allzu dunkle Atmosphäre ist daher ungünstig. Allerdings sollte die Beleuchtung auch niemanden blenden. Darüber hinaus ist bei Hängeleuchten auf die richtige Höhe zu achten. Für ausreichende Beleuchtung und zugleich eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgt zum Beispiel ein Kronleuchter. Kronleuchter gibt es in der verspielten, antik anmutenden Variante, aber auch in modernem minimalistischem Design.