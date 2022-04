Umziehen leicht gemacht

In der heutigen Zeit ist Umziehen etwas, womit wohl so ziemlich jeder schon zu tun hatte. Ob nun zum Studieren, für eine neue Arbeit oder der Liebe wegen - Gründe für einen Umzug gibt es viele. Jeder Umzug ist einerseits eine neue Erfahrung und andererseits gibt es immer wieder ähnliche Punkte zu erledigen.

Haben wir als Student oft noch wenige Dinge, die wir von einem WG-Zimmer ins nächste mitnehmen, häufen sich bei den meisten Menschen mit zunehmendem Alter auch mehr Dinge an. Gerade wenn wir dann eine Familie gegründet haben, wird unser Besitz immer größer.

Mehr Bücher, mehr Möbel, mehr Lieblingsdinge und Erinnerungen. Viele Dinge sind uns vielleicht lieb geworden und es gibt so manches Erbstück von den Großeltern, welches wir weiterhin behalten wollen. Steht nun ein Umzug ins Haus oder in die Wohnung, gibt es mehr einzupacken als ein paar Bücher und die Matratze. Während man als Student die Umzüge oft selbst organisiert, oder Freunde hat, die Zeit haben und unterstützen, sind wir mit dem Alter meist an Umzugsunternehmen, wie die Krügel Umzugslogistik GmbH, gebunden. Manch einer hat auch spezielle Umzugsgüter, wie zum Beispiel ein Klavier oder besonders große und empfindliche Zimmerpflanzen. In solchen Fällen ist es mit dem einfachen Privatauto kaum mehr möglich einen Transport zu bewerkstelligen.

Auch macht es einen Unterschied ob wir innerhalb Deutschlands umziehen oder international.

Umzug - alles alleine machen oder die Profis beauftragen?

Einen Umzug alleine zu stemmen, kann auch glücklich machen. Mit genug Hilfe und guter Organisation kann so ein Zusammen-Wirken richtig Spaß machen. Gleichzeitig braucht man dafür die nötigen Kräfte und die Zeit alles zu organisieren.

Da muss einer pünktlich den Leih-Transporter abholen, alles muss pünktlich eingepackt sein und dann sollten alle Beteiligten am Umzugstag gesund und fit sein, damit alles so laufen kann wie geplant. Gibt es aber nicht genug Hilfe im Vorfeld oder kommt etwas Unvorhergesehenes dazwischen, können schnell Hektik und Stress aufkommen.

Auch ist zu bedenken, dass bei beiden Wohnorten, dem alten und dem neuen, rechtzeitig eine Halteverbotszone beantragt werden muss. Wenn man sicher sein möchte, dass der Umzugswagen am Umzugstag nah an der alten und der neuen Wohnung geparkt werden darf und kann, kommt man nicht drumherum, sich auch darum zu kümmern. Wer es lieber etwas sicherer mag und gerne die Organisation des Umzuges abgeben möchte, ist gut damit beraten sich von einer Umzugsfirma helfen zu lassen.

Eine Umzugsfirma zu beauftragen und die ganze Arbeit abzugeben kann eine große Erleichterung sein. Gerade wenn es mehrere Familienmitglieder gibt und vielleicht bei manchen von ihnen ein nahtloser Übergang in den neuen Alltag gewährleistet sein soll, wie zum Beispiel bei der Arbeit oder in der Schule, kann es sehr viel Entspannung bringen, die Verantwortung für den Umzug abzugeben.

Die Wahl der richtigen Umzugsfirma

Umzugsfirmen gibt es viele und ihre Leistungen und Angebote können sich sehr unterscheiden. Natürlich wollen wir gerne günstig umziehen und gleichzeitig aber auch, dass unsere geliebten Dinge unversehrt und pünktlich ankommen.

So stellt sich zuerst die Frage: Wollen wir “nur” jemanden der die fertig gepackten Kisten in den LKW trägt und am Zielort dann in die neue Wohnung? Oder möchten wir lieber die Komplett-Lösung? Also die Umzugsfirma kommt in die bisherige Wohnung, packt alles achtsam und professionell ein und transportiert dann alles in den Umzugswagen. Dann fährt sie zur neuen Wohnung, lädt dort alles wieder aus und baut es auch gleich noch auf, sprich, die Wohnung ist schon wieder eingerichtet, wenn die Umzugsfirma fertig ist?

Diese Vorstellung ist sicher auch ganz schön. Alles wird für einen gemacht und die, die es machen sind Profis. Sie haben die Ausrüstung um alles genau richtig einzupacken, sie haben die Möglichkeiten alles schnell und sicher in den Möbelwagen zu transportieren und sie merken sich, was wo hinkommt.

Außerdem kümmern sie sich darum, dass sie nah an der neuen Wohnung parken können und können auch schwerere Sachen bewältigen.

Oft haben Umzugsfirmen auch eine Transportversicherung, sollte doch einmal etwas kaputt gehen. Somit kann man sich einfach in das neue gemachte Nest setzen und dankbar sein, für die inkludierte Unterstützung. Die hat natürlich ihren Preis und so gibt es inzwischen, ähnlich wie bei Versicherungen, Portale wo wir Vergleichsrechner finden. Hier können wir eingeben, was alles bei unserem Umzug transportiert werden muss und bekommen verschiedene Angebote. Diese können sich preislich schon deutlich unterscheiden und es ist immer sinnvoll, genau zu lesen, was in so einem Angebot enthalten ist.

Der Erfahrung zu vertrauen ist oft eine gute Entscheidung.