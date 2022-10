Umzugstag richtig planen – so wird der Wohnortwechsel ein Erfolg

Vorbereitungen für die Ankunft der Helfer

Zur exakten Planung gehört im Vorfeld ein Umzugspreisvergleich, so dass das passende Unternehmen für den großen Tag gefunden wird. Wenn der Termin vereinbart ist, wird der Umzug pünktlich stattfinden. Anders als so mancher privater Helfer sind Umzugsunternehmen pünktlich und verlässlich. Dennoch darf die Arbeit des Teams nicht unterschätzt werden.

Vor der Ankunft ist es empfehlenswert, bereits alles auf die anstehenden Stunden vorzubereiten. Kisten sollten abholbereit im Flur stehen, sofern die Umzugshelfer nicht selbst packen. Es sollten ausreichend Getränke bereitstehen, denn wenn es zu heiß wird, machen selbst die stärksten Frauen und Männer schlapp. Findet der Umzug im Sommer statt, ist der richtige Umgang mit der Hitze wichtig.

Und schließlich ist es hilfreich, wenn im Treppenhaus bereits alles für den Umzug vorbereitet wurde. Die Nachbarn darum bitten, die Pflanzen reinzustellen und die Fenster zu schließen, um Verletzungen zu vermeiden gehört dazu.

Wohnungsübergabe mit dem Vermieter klären

Wer ins Ausland umzieht, kommt meist nicht mehr zurück. So ist es sinnvoll, wenn der Übergabetermin mit dem Vermieter am Tag des Umzugs stattfindet. Es kann auch ein vorheriger Termin geplant werden, die Schlüssel werden dann einfach in den Briefkasten geworfen. Nur mit einem unterzeichneten Übergabeprotokoll zwischen Vermieter und Mieter sind die Kosten klar geregelt. Der Vermieter kann dann nicht mehr im Nachklang Kosten geltend machen, die für vermeintliche Renovierungsarbeiten entstanden sind. Das bietet mehr Sicherheit und darf auf keinen Fall vergessen werden.

Auto volltanken für den internationalen Umzug

Wenn ein internationaler Umzug ansteht, muss das Auto vor der Abfahrt noch einmal vollgetankt werden. Beim Umzug in die Schweiz beispielsweise sind darüber hinaus ein paar weitere Planungen nötig. Welches Gepäck kann per Fracht geschickt werden, wie sieht es vor Ort mit Internetleitung und Co. aus? Manchmal erfolgt der Umzug, ohne zuvor in der Schweiz gewesen zu sein, beispielsweise wenn Freunde oder Bekannte das neue Domizil ausgesucht haben. Einen Mietvertrag können Mieter und Vermieter heute auch digital unterzeichnen.

Fazit: Jeder Umzug ist machbar

Faktisch ist jeder Umzug realisierbar, sofern das richtige Umzugsunternehmen gewählt wurde. Gerade bei internationalen Transfers ist es wichtig, dass nicht nur faire Preise, sondern auch umfassende Leistungen gewährt werden. Wer rechtzeitig sucht, kann sicher von A nach B umziehen, ohne dass es zu Stress kommt.