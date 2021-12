Was kostet ein Umzugsunternehmen pro Stunde?

Ein Umzug kostet Zeit, Nerven und Geld. Welche Kosten veranschlagt eine Umzugsfirma und lohnt es sich, professionell umzuziehen und sich den Stress zu ersparen?



Umzugsfirma vs. Eigenleistung | Was ist günstiger?



Umzüge sind aufregend, voller Vorfreude auf das neue Zuhause und auf den neuen Lebensabschnitt. Doch die Umsiedlung ist mit vielen organisatorischen Aufgaben, einer umfassenden Planung und mit viel Stress verbunden. Dazu kommt der nicht zu unterschätzende finanzielle Aufwand. Umzugskisten, Verpackungsmaterialien, ein Transporter und starke Helfer summieren sich und lassen die Ausgaben eines Umzugs in die Höhe schnellen. Auf den ersten Blick erscheint ein professionelles Angebot recht teuer. Doch vergleicht man die Aufwendungen einer Umsiedlung in Eigenleistung mit professionellen Umzügen, sind die Kostenunterschiede gar nicht so hoch. Dafür kann man sich entspannt zurücklehnen und sich sicher sein, dass alle Umzugsgüter und Möbel unbeschädigt und versichert von Fachleuten an den neuen Standort transportiert werden.



Stundenlohn oder Pauschalangebot - die Fakten im Überblick



Umzugsunternehmen bieten ihre Leistungen mit verschiedenen Abrechnungsmodellen an. In den meisten Fällen wird ein Pauschalangebot erstellt, in dem alle vom Kunden beauftragten Leistungen zum Komplettpreis enthalten sind. Der Stundenlohn der Umzugshelfer spielt bei dieser Angebotserstellung eine untergeordnete Rolle. Zahlt man nach Stunden, liegen die Kosten pro Helfer und Stunde durchschnittlich zwischen 50 und 80 Euro. Das Be- und Entladen, der Transport vom bisherigen zum neuen Standort und das Aufstellen der Möbel im neuen Zuhause sind im Stundensatz enthalten. Zusatzkosten entstehen für die Verpackung von Möbelstücken und Umzugsgütern, für das Material und den professionellen Auf- und Abbau. Im Pauschalangebot sind diese und weitere Kosten bereits enthalten, sodass es bei der Rechnungsstellung nach erbrachter Leistung nicht zu Überraschungen kommt. Die pauschale Berechnung wird nach Kubikmetern vorgenommen, wodurch sich das Gesamtangebot an der Menge der Umzugsgüter und damit an der Größe des benötigten Fahrzeugs orientiert. Welche Variante besser ist, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab und sollte daher im Einzelfall betrachtet werden.



Angebotsvergleiche zeigen deutliche Unterschiede auf



Jede Umzugsfirma hat ihre eigene Preistabelle. Es ist daher möglich, dass ein Vergleich zweier Angebote eine Differenz von bis zu 40 Prozent aufweist. Allerdings sollte die Gegenüberstellung nicht nur im Bezug auf die Kosten, sondern mit gleicher Sorgfalt für die enthaltenen Umzugsleistungen erfolgen. Ein Rundum-Sorglos-Angebot beinhaltet beispielsweise die übergabefähige Endreinigung der bisherigen Wohnung. Auch Renovierungen und die Zwischenlagerung von Möbelstücken sind bei einigen Umzugsunternehmen im Pauschalpreis enthalten, während sie bei anderen Umzugsfirmen zusätzlich gebucht werden müssen. Für maximale Kosten- und Leistungssicherheit ist es ratsam, ein aufgeschlüsseltes Angebot zu erfragen und die enthaltenen Services auflisten zu lassen. Schmale Treppenhäuser oder Umzüge aus / in höhere Geschosse ohne Aufzug beeinflussen die Umzugskosten ebenfalls. Wird spezielle Technik für den Transport schwerer und unhandlicher Gegenstände benötigt, sind die Ausgaben höher als für Umzüge, die sich im einfachen Zwei-Mann-Handling durchführen lassen.



Soll am Wochenende oder an Feiertagen umgezogen werden, zahlt der Auftraggeber einen höheren Stundelohn als für die gleiche Leistung an Werktagen. Um die Kosten zu senken, kann sich ein Vergleich der Kosten im Bezug auf die Zeitpunkte lohnen. Wer viele Aufgaben vor dem Umzugstag selbst erledigt, hält seine Umzugskosten trotz Beauftragung einer Fachfirma niedrig.



All-inklusive-Umzüge: Die praktischste und preiswerteste Variante



Ein Umzug in Eigenleistung sieht nur im ersten Moment preiswerter aus. Oftmals liegen die Kosten sogar über dem günstigen Angebot einer Umzugsfirma, die pauschal abrechnet und alle Aufgaben übernimmt. Eine umfassende Kalkulation im Vorfeld beugt zu teuren Firmenangeboten und den unterschätzten Kosten des selbst realisierten Umzugs vor. Dazu kommt die Tatsache, dass Umzüge immer mit Stress verbunden sind und viel Zeit kosten. Ganz in Ruhe, zum vereinbarten Termin und ohne das Risiko fehlender Helfer zieht man mit einem erfahrenen Umzugsunternehmen perspektivisch preiswerter und deutlich sicherer um.