Wo kann man gute Boxspringbetten in Bielefeld kaufen?

Wenn ein neues Bett gekauft werden muss, führt der Weg häufig zuerst ins Möbelhaus. Die Enttäuschung folgt jedoch häufig unmittelbar, wenn das gewünschte Bett nicht erhältlich ist. Vor allem bei Boxspringbetten gibt es in den letzten Jahren viele „Trittbrettfahrer“, die das Aussehen des beliebten Bettsystems zwar imitieren, aber nicht die Vorzüge eines echten Boxsprings bieten. Für die Kunden ist das auf den ersten Blick häufig nicht sofort erkennbar. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der sollte sich daher für den Kauf in einem Boxspringbetten Fachgeschäft entscheiden.

Boxspringbetten Fachhandel: Hohe Kompetenz und gute Beratung

Wenn eine Heizung eingebaut werden soll, vertrauen die Kunden einem Fachmann und legen diese Aufgabe in die Hände eines Heizungsbauers. Auf die Idee, einen Automechaniker mit der Montage der Heizung zu beauftragen, würde niemand kommen. Warum also nicht auch beim Kauf eines Boxspringbettes auf die Kompetenz eines Fachgeschäfts vertrauen und eine umfassende Beratung genießen? Im Fachhandel steht die individuelle Kundenberatung im Vordergrund. Die Mitarbeiter eines Fachgeschäfts sind entsprechend geschult, um die Kunden umfassend beraten und bei der Auswahl des richtigen Boxspringbetts unterstützen zu können. Hinzu kommt, dass ein Boxspringbetten Fachgeschäft eine größere Auswahl an Modellen bietet und die Chance das passende Boxspringbett zu finden größer ist. Viele Fachhändler bieten zudem verschiedene Auswahlmöglichkeiten und ermöglichen so den Kunden ihr Bett selbst zu gestalten. Anstatt ein Standardbett kaufen zu müssen, erhalten die Kunden im Fachhandel individuell angefertigte Speziallösungen.

Boxspring Welt Showroom – Bettenfachgeschäft in Bielefeld

Wer sich vorab informieren möchte, der ist beim Boxspringbetten Fachhändler Boxspring Welt richtig aufgehoben. Der Fachhändler betreibt einen Online-Shop, in dem sich die Kunden im Vorfeld über das Angebot und die Auswahlmöglichkeiten informieren können. Zusätzlich bietet Boxspring Welt einen Showroom in Bielefeld, in dem die Kunden von einer persönlichen Beratung profitieren. Auf mehr als 500 qm können sich die Kunden die angebotenen Boxspringbetten persönlich anschauen und probeliegen. Natürlich können die Kunden auch vor Ort im Showroom ihr Bett individuell konfigurieren und die Optik nach ihren Wünschen anpassen. Konfigurierbar sind zum Beispiel die folgenden Punkte:

Bezug

Farbe

Kopfteil

Matratze

Topper

Bettfüße

Vor Ort kaufen und umfassenden Kundenservice genießen

Beim Kauf im Showroom in Bielefeld profitieren die Kunden ebenfalls von dem umfassenden Kundenservice, den Boxspring Welt auch beim Online-Kauf bietet. Die Boxspringbetten werden auf Kundenwunsch produziert und kostenlos nach Hause geliefert. Bei Bedarf übernimmt Boxspring Welt sogar den Aufbau. Zusätzlich gewährt der Fachhändler ein 30-tägiges Rückgabe- und Umtauschrecht für den Fall, dass die Kunden nicht zufrieden mit ihrem neuen Bett sind. Die Abholung des Bettes erfolgt ebenfalls kostenlos. Und das Beste ist: Erfolgt vor Ort ein Kaufabschluss, gibt es eine Fahrkostenbeteiligung in Höhe von 50 EUR. Da lohnt sich also auch eine weitere Anfahrt.