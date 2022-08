Worauf ist bei der Auswahl moderner Fenster in einem Altbau zu achten?

Die richtigen Fenster können architektonisch interessant sein, die Energieeffizienz verbessern, den Wert Ihres Hauses steigern und Ihre Innenräume buchstäblich erhellen. Aber wie sollen Sie bei so vielen Möglichkeiten die richtigen Fenster für Ihr Haus oder Altbau auswählen?

Das Material ist entscheidend:

Kunststofffenster im modernen Design bieten Stil und erschwinglichen Luxus zu einem niedrigeren Preis als ihre Pendants aus Holz, und sie sind in einer breiten Farbpalette erhältlich, was die stilistischen Möglichkeiten erweitert. Holzfenster sind teurer, aber ihr zeitloses Aussehen und ihre universelle Anziehungskraft können den Wiederverkaufswert Ihres Hauses erhöhen, sofern sie sorgfältig gepflegt werden. Wenn man sich aber für Moderne Kunststofffenster bei Oknoplast entscheidet, hat man beides zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wartung ist wichtig:

Beim Vergleich von Holz- und farbigen Kunststofffenster nach Maß sollten Sie auch den Pflegeaufwand berücksichtigen. Holzfenster müssen alle paar Jahre neu gestrichen/gebeizt werden, während dies bei Kunststofffenstern nicht erforderlich ist.

Was ist Ihr Stil? Von traditionell bis zeitgenössisch und besonders bei historischen Renovierungen sollten Sie darauf achten, dass die Fenster zum Stil passen, sonst wirken sie nicht stilgerecht.

Form trifft auf Funktion

Eine zeitgemäße Küche wird durch die klaren, modernen Linien der Kunststoff-Flügelfenster aufgewertet.

Flügelfenster bieten eine vollständige Belüftung von oben nach unten und öffnen sich nach außen, um frische Luft ins Innere zu lassen. Und sie sind eine beliebte Wahl über Küchenspülen oder überall dort, wo die Reichweite ein Problem sein könnte.

Behalten Sie einen kühlen Kopf

Maßgefertigte, fast raumhohe Fenster bieten einen herrlichen Blick auf die Natur. Aber es gibt einen Nachteil bei so viel Sonnenschein? Der Raum könnte sich unangenehm aufheizen, und die UV-Strahlen könnten Ihr Mobiliar ausbleichen. Achten Sie auf Fenster mit einer Beschichtung mit niedrigem Emissionsgrad, einer unsichtbaren Metallbeschichtung auf dem Glas, die das Infrarotlicht reflektiert und so die Wärme im Winter drinnen und im Sommer draußen hält. Sie reflektiert auch einen Teil des ultravioletten Lichts und schützt so die Inneneinrichtung vor vorzeitigem Ausbleichen.

Die Platzierung ist wichtig

Wo Ihr Haus gebaut wird, wie es auf dem Grundstück steht und in welche Richtung Ihre Fenster und Türen zeigen, dass alles müssen Sie beim Bau oder Umbau berücksichtigen.

Sauber und aktuell

Schiebefenster mit ihrem schlanken, modernen Profil lassen sich leicht und einfach öffnen. Die Einfachverglasung und die große Breite lassen viel Licht herein und ermöglichen einen besseren Blick nach draußen.

Die Natur genießen

Schlichte, aber elegante Kunststofffenster mit mehreren Schiebeelementen sind eine einfache Möglichkeit, Ihren Lebensraum zu erweitern. Farbige Kunststofffenster nach Maß von Oknoplast sind in vielen verschiedenen Farben und Holzdekoren erhältlich, so dass Sie Ihre Fenster individuell an Ihr Haus anpassen können. Wählen Sie strukturiertes oder getöntes Glas für mehr Privatsphäre, energiesparendes und qualifiziertes Glas für mehr Effizienz oder einbruchsicheres Glas gegen eventuelle Einbrecher.

Ziergitter

Ziergitter unterteilen ein Fenster in Segmente und sind ein reizvolles architektonisches Detail. Sie sehen genauso attraktiv aus wie normale Scheiben, sind aber viel einfacher zu reinigen und zu pflegen.

Das „Große“ in Ihrem großen Raum

Für einen atemberaubenden, dramatischen Eingang wählen Sie maßgeschneiderte Fenster, die die Architektur des Hauses unterstreichen. Hohe Decken können von kühnen Designs und dunklen, intensiven Verkleidungen profitieren, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die beeindruckende Höhe des Raumes noch mehr betonen.

Beeindruckende Kulisse

Wenn Sie eine malerische Landschaft haben, machen Sie das Beste daraus mit massiven Fenstern, die so gestaltet sind, dass sie das beste Licht und die beste Aussicht einfangen.

Bei einem Projekt wie diesem kann man sich nicht auf Vermutungen verlassen - es kommt auf die richtige Größe und Proportion an. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, der Sie bei Ihren Designentscheidungen unterstützt.

Fensterwand

Bei beeindruckenden, übergroßen Kunststofffensters trifft handwerkliches Können auf inspiriertes Design.

Sie bieten Ihnen die Freiheit, die Sie sich wünschen, so dass Sie mit Sicherheit eines finden, das zu Ihrer Einrichtung passt.

Panoramablick

Panoramafenster verleihen Ihrem Haus eine dreidimensionale Qualität, schaffen Tiefe und maximieren die Aussicht. Die seitlichen Fensterflügel ermöglichen eine vollständige Belüftung von oben nach unten, und der verlängerte Flügel kann die Brise einfangen und für eine bessere Luftzirkulation ins Haus leiten.

Neue Fenster können den Wert Ihres Hauses steigern und Energieeinsparungen ermöglichen. Egal, ob Sie einen Neubau, eine historische Renovierung oder einen Umbau eines Altbaus planen, Oknoplast hat die passenden Fenster für Ihr Projekt.