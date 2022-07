Das Herz des Mittelmeers: Diese Orte auf Mallorca sind die Schönsten

Viele Europäer verlegen aus diesem Grund ihren Lebensmittelpunkt und wollen Immobilien auf Mallorca kaufen. Das gilt aber nicht immer für die Hot Spots an der Playa de Palma. Trotz aller Popularität von Ballermann und Co. gibt es noch viele Ecken der Mittelmeerinsel, die als Geheimtipps gelten.

Abseits der Strände

Egal ob direkt an einem der malerischen Strände oder an den Berghängen zwischen Olivenbäumen gelegen, Mallorca punktet vor allem mit seiner Vielfalt. Abseits des Massentourismus zeigt sich die Insel vor allem im Norden und im Osten in ihrer ursprünglichen Schönheit. So zum Beispiel Fornatlux, ein Dorf mit nur rund 600 Einwohnern im Herzen Mallorcas. Inmitten des Tales von Sóller schmiegen sich die typischen mallorquinischen Wohnhäuser an die vielen wilden Orangenbäume. Das idyllische Städtchen ist perfekt, um dem Trubel der Hotelbauten zu entgehen. Tatsächlich wird in Fornatlux sogar noch einmal im Jahr das Fest Correbou gefeiert, der traditionelle Stierlauf Spaniens. Das Dorf wurde offiziell zum Zweitschönsten Spaniens ernannt und ist allein aufgrund dessen eine Reise wert.

Einsame Buchten

Wer auf einen Strandbesuch trotz Hochsaison nicht verzichten möchte, für den lohnt sich ein Ausflug an die Cala s’Almunia, eine kleine Bucht im Südosten. Dieser Geheimtipp befindet sich an der Küste der Gemeinde Santanyí und ist von Felsen eingefasst. Der zugehörige Strand Es Maquer ist nur etwa 10 Meter lang und 30 Meter breit. Natürlich kommt es trotz aller Abgeschiedenheit vor, dass die Bucht gut besucht ist. In der Nebensaison oder am frühen Morgen kann man hier aber die Einsamkeit und die Schönheit Mallorcas genießen.

Ursprüngliche Kleinstädte

Von der Cala s’Almunia ist es nicht weit bis Santanyí. Die Gemeinde hat etwa 12.000 Einwohner und einen zugehörigen Küstenabschnitt von rund 35 Kilometern. Dort ist auch der Cap de ses Salines zu finden, die südlichste Stelle Mallorcas. Besonders bekannt ist der Wochenmarkt der Stadt, der auf dem Marktplatz jeden Mittwoch und Samstag stattfindet. Beim Schlendern durch die historischen Gassen der Altstadt finden auch Touristen noch das ursprüngliche mallorquinische Lebensgefühl vor, denn auf Bettenburgen und Resorts wird man in Santanyí nicht treffen.



Zwischen den Felsen

Dasselbe gilt auch für Sa Calobra, ein Dörfchen an der Nordwestküste der Insel, das zur Gemeinde Escorca gehört. Gemeinsam mit den angrenzenden Ansiedelungen Cala Tuent und Port de sa Calobra kommt Sa Calobra auf gerade einmal knapp über 70 Einwohner. Allerdings ist nicht nur das Dorf selbst eine echte Sehenswürdigkeit, sondern auch schon der Weg dorthin. Die einzige Straße nach Sa Calobra führt nämlich über Serpentinen und überwindet dabei einen Höhenunterschied von 682 Metern. Ähnlich verwunschen wird es auch auf dem Weg zum Strand, der Platja de sa Calobra, denn hier müssen die Besucher sich zwischen den Felsschluchten bewegen, um ihn zu erreichen. Direkt an den Steinhängen befinden sich kleine Bars und Cafés, die zum Ausruhen einladen. Natürlich ist Sa Calobra nur einer von vielen ländlicheren oder abgeschiedeneren Orten auf der Insel.



Fazit

Fornatlux, Cala s’Almunia oder Santanyí: Eine kurze Auszeit von 14 Tagen reicht sicherlich nicht aus, um alle Geheimnisse Mallorcas zu entdecken. Und genau das ist einer der Gründe, warum so viele Menschen sich in die Baleareninsel verliebt haben und für immer dortgeblieben sind. Mallorca steckt jeden Tag und an jedem Ort voller Überraschungen und Wunder.