Der Lebenslauf als wichtigster Bestandteil einer Bewerbung

Tatsächlich entscheidet meist der Lebenslauf über die wichtigste Hürde: Das Aussortiert werden auf den ersten Blick. Was macht den Lebenslauf so wichtig für den ersten Eindruck?

Warum ist der Lebenslauf so wichtig?

Ohne den Lebenslauf kommen wir oft nicht dazu, mit unserem Anschreiben und Zeugnissen zu punkten. Gerade bei begehrten Stellen, haben die Personaler nicht viel Zeit, um sich ausgiebig mit jeder Bewerbung zu beschäftigen. Um Zeit zu sparen und unpassende Kandidaten sofort auszusortieren, fällt der erste Blick auf den Lebenslauf. Seine tabellarische Auflistung zeigt wichtige Daten auf einen Blick. So kann der Verantwortliche abgleichen, ob die Erfahrungen des Bewerbers zu dem Jobprofil passen.

Da der Lebenslauf oft der erste Eindruck ist, muss hier alles stimmen. Sowohl die Gestaltung als auch der Inhalt sind von Bedeutung. Zum Glück gibt es online viele Vorlagen und Services für die einfache Erstellung des Lebenslaufs. Damit ist man auch ohne Layout-Talent nicht verloren.

Worauf achten Personaler besonders?

Wer jemals eine große Menge an Informationen in kurzer Zeit durcharbeiten musste, weiß, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt anfängt, Unwichtiges zu überfliegen und sich auf aussagekräftige Dinge zu konzentrieren. Auch bei dem Lebenslauf gibt es Faktoren, die Personaler priorisieren.

Erfahrungen

Das sind schulische und berufliche Ausbildung, Studium, Praktika und berufliche Erfahrungen sowie besondere Aktivitäten wie Auslandsaufenthalte, Vereinsarbeit oder soziales Engagement. Der größte Fokus wird auf die berufliche Laufbahn und Sondererfahrungen gelegt.

Anhand der beruflichen Erfahrung erkennt der Personaler, mit welcher Leistung er rechnen kann. Hat der Bewerber die Aufgaben des Jobprofils bereits kennengelernt und dank seiner beruflichen Vorerfahrungen Übung darin, sie zu erfüllen, ist das ein großer Pluspunkt.

Da sich häufig mehrere Bewerber mit Vorerfahrung auf eine Stelle bewerben, zeigt dem Personaler ein Blick auf zusätzliche Erfahrungen, ob sich der Bewerber von der Konkurrenz abhebt. Solche besonderen Aktivitäten zeugen von der Bereitschaft, Neues zu lernen und mehr zu leisten als das Minimum.

Erfolge

Ein guter Lebenslauf führt besondere Erfolge des Bewerbers auf. Dazu gehört zum Beispiel die erfolgreiche Umsetzung eines bedeutsamen Arbeitsauftrags mit erkennbarem Ergebnis. Auch hier geht es darum zu zeigen, dass man nicht nur Berufserfahrung in dem gefragten Feld hat, sondert dort geglänzt hat.

Schlüsselworte & Bulletpoints

Bulletpoints, also stichwortartige Zusammenfassungen wichtiger Informationen in Listenform, ziehen unser Auge an. Haben wir die Wahl zwischen einem langen Text und einer kurzen übersichtlichen Auflistung der wichtigsten Fakten, lesen wir in der Regel zuerst die Bulletpoints und danach, wenn sie unser Interesse geweckt haben, den Rest. So geht es auch den Personalern bei Bewerbungen.

Die Bulletpoints sind besonders effektiv, wenn sie nur das betonen, was wichtig ist. Dabei helfen uns Schlüsselworte. Gute Anhaltspunkte für sie sind die Firmenwebsite und Stellenausschreibung. Sie sind voll von Schlüsselworten, die die Firma mit dem Job und ihrem Unternehmen verbindet.

Wer sie in der Bewerbung benutzt, zeigt dem Personaler, dass man die nötige Recherche geleistet hat und sich mit dem Unternehmen identifiziert. In manchen Firmen sorgen Computer für die Erstauswahl. Auch sie analysieren den Text auf die Häufigkeit bestimmter Schlüsselworte.

Teamfähigkeit

In den seltensten Fällen arbeitet man ohne Kontakt mit Kollegen. Jobs sind meist eine kooperative Tätigkeit, in der man sich gegenseitig zuarbeitet und am gleichen Strang zieht. Die Harmonie und das reibungslose Zusammenspiel auf der Arbeit sind wichtige Faktoren dafür, wie sehr man sich in seinem Job wohlfühlt.

Ein Personaler versucht deshalb die Leute ins Team zu holen, die Teambereitschaft bieten und im besten Fall charakterlich passen. Im Fall des Lebenslaufs achtet er darauf, ob sich in den Auflistungen eine soziale Ader und Kooperationen zeigen.

Bestandteile eines Lebenslaufs

Manche möglichen Bestandteile eines Lebenslaufs sind umstritten. Die folgenden sollten aber auf jeden Fall dabei sein:

Persönliche Daten (Name, Adresse, Kontaktdaten) - heute nicht notwendig sind Angaben wie Geburtsdatum und Familienstand

- heute nicht notwendig sind Angaben wie Geburtsdatum und Familienstand Schulbildung, Ausbildung, Studium incl. Zeitspannen und Abschlüssen - optional ist das Nennen der Abschlussnoten und Abschlussarbeiten/Forschungsschwerpunkten, die zum Jobprofil passen

- optional ist das Nennen der Abschlussnoten und Abschlussarbeiten/Forschungsschwerpunkten, die zum Jobprofil passen Berufserfahrung incl. Zeitspannen und Jobtitel - optional eine kurze Auflistung der Aufgaben und Erfolge

- optional eine kurze Auflistung der Aufgaben und Erfolge Soft- und Hard-Skills (z. B. Sprach- oder EDV-Kenntnisse, Fähigkeiten & Eigenschaften)

- Eigenschaften sollten an anderer Stelle belegt werden, z. B. im Anschreiben als Erwähnung einer Erfahrung, in der sie sich gezeigt haben

- Eigenschaften sollten an anderer Stelle belegt werden, z. B. im Anschreiben als Erwähnung einer Erfahrung, in der sie sich gezeigt haben Zusatzerfahrungen wie Praktika & Auslandsaufenthalte oder soziales Engagement/Naturschutz

- optional ist das Erwähnen von Interessen oder Hobbys, die zu dem Job passen

- optional ist das Erwähnen von Interessen oder Hobbys, die zu dem Job passen Zusatzqualifikationen wie Sprachkurse, Fortbildungen und sonstige Zertifikate- Viele Menschen sind zusätzlich davon überzeugt, dass zu einem Lebenslauf auch eine handschriftliche Unterschrift mit Datum und Ort gehört. Bei traditionsbewussten Unternehmen gehört sie auf jeden Fall dazu und bei anderen schadet sie nicht.

Wichtige Regeln beim Lebenslauf

Die wichtigste Regel bei einem Lebenslauf ist, dass man ihn an die spezifische Ausschreibung anpassen sollte. Alle Informationen, die man erwähnt, sollten genau zu der Stelle passen, alles andere wird aussortiert.

sollte. Alle Informationen, die man erwähnt, sollten genau zu der Stelle passen, alles andere wird aussortiert. Danach ist es wichtig, dass der Lebenslauf einen übersichtlichen und sinnvollen Aufbau hat. Beliebt ist aktuell der antichronologische Lebenslauf . Bei ihm führt man zuerst die letzten Erfahrungen auf und zum Schluss erst die Schullaufbahn. So sieht der Personaler zuerst die relevanten Berufserfahrungen.

hat. Beliebt ist aktuell der . Bei ihm führt man zuerst die letzten Erfahrungen auf und zum Schluss erst die Schullaufbahn. So sieht der Personaler zuerst die relevanten Berufserfahrungen. Länger als 2 Seiten sollte der Lebenslauf nicht sein. Außerdem gilt heutzutage Mut zur Lücke. Wer längere Zeit ohne Beschäftigung war, muss das nicht verstecken. Es lohnen sich aber positive Umschreibungen wie Phase der Berufs- oder Neuorientierung.

Fazit

Der Lebenslauf gibt den ersten Eindruck, den ein Personaler von einer Bewerbung erhält. Dank seines übersichtlichen Aufbaus kann er sofort erkennen, ob der Bewerber anhand der Basisfakten überhaupt für die Stelle geeignet ist. Erst danach beschäftigt er sich mit dem Anschreiben und zusätzlich zu seinen beruflichen Erfahrungen auch der Persönlichkeit des Bewerbers.

Da ein schlecht gestalteter Lebenslauf, der Fehler aufweist oder nicht die passenden Vorerfahrungen zeigt, zu einem direkten Aussortieren der Bewerbung führt, sollte man sich bei ihm besondere Mühe geben. Dadurch sichert man sich die Möglichkeit durch die restliche Bewerbung zu überzeugen und erhöht seine Chancen enorm.