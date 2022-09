Der Umweltschutz verbreitet sich in alle Branchen - Lottoland pflanzt Bäume und schützt gefährdete Ökosysteme

Die Zeiten, in denen einzelne Umweltschützer sich an einen Baum ketteten, schief angesehen und dann auch schnell wieder vergessen wurden, sind schon lange vorbei. Die Notwendigkeit des Schutzes der Umwelt und einer nachhaltigen Ausrichtung der Gesellschaft ist inzwischen in der Mitte ebendieser angekommen. Wir alle sind in der Pflicht, uns im Sinne der Allgemeinheit und der nachfolgenden Generationen aktiv am Umweltschutz zu beteiligen. Diese Erkenntnis verbreitet sich inzwischen in alle möglichen Branchen und schon mit dem Ausfüllen eines Lottoscheins können Sie einen Beitrag leisten. Wie dies funktioniert und welche anderen Dinge Sie in den Alltag einbinden könnten, erfahren Sie im Folgenden.

Wie kann ein Lottoschein die Umwelt schützen?

Warum muss Umweltschutz eigentlich immer als anstrengend und kompliziert dargestellt werden? Umweltschutz darf und soll auch Spaß machen. Nur so bleiben die Menschen dabei und werden der Thematik nicht direkt wieder überdrüssig.

Lottoland hat hierfür eine sehr innovative und geniale Idee umgesetzt: Die Kombination aus Lotto spielen und dem Schutz der Umwelt.

Hierfür wurde eigens die Umweltschutz-Initiative gegründet, die mit den erhaltenen Geldern zahlreiche internationale Projekte unterstützt und bereits große Erfolge zu verzeichnen hat.

Das Lottospielen an sich ist aber natürlich noch nicht der Grund, weshalb jedes Jahr über 150.000 Tonnen CO₂ eingespart und hunderte Hektar Wald aufgeforstet werden können.

Lottoland hat dies in der Umweltschutz-Initiative so gelöst, dass von jedem Tippschein ein Teil des Einsatzes direkt in eines der vielen Programme fließt, die Lottoland gemeinsam mit spezialisierten Partnern umsetzt.

Einfacher und spaßiger kann man Umweltschutz nicht mehr in den Alltag einbinden.

Weitere Möglichkeiten, im Alltag die Umwelt zu entlasten

Der moderne Alltag ist im Grunde über und über mit Chancen gespickt, der Umwelt ein wenig von der Last abzunehmen, die diese für uns auf sich nehmen muss.

Angefangen bei kleinen Dingen wie hin und wieder einmal das Auto stehenzulassen und zu Fuß zu gehen über einen zumindest bewussteren Umgang mit Fleisch bis zu Solarenergie für das Eigenheim und nachhaltigen Finanzberatungen.

Die Möglichkeiten sind da und sollten unbedingt auch genutzt werden. Natürlich sind einige der Dinge auch eine Frage der Lebensumstände und der finanziellen Mittel, doch wenn man das eigene Verhalten einmal kritisch und neutral hinterfragt, wird man vermutlich schnell Dinge finden, die man verbessern kann.

Es geht auch gar nicht darum, von heute auf morgen der „perfekte Mensch“ zu werden, sondern vielmehr darum, sich der eigenen Handlungen und deren Folgen bewusst zu sein.

Wenn Sie auf das Auto angewiesen sind, dann könnten Sie ja vielleicht einmal mit der Bahn in den Urlaub fahren anstatt mit dem Flugzeug, oder aber Sie nutzen dafür an freien Tagen das Fahrrad.

Wenn jeder von uns bereit ist, nur ein wenig zu verändern, dann sind die Veränderungen am Ende gar nicht mehr so klein wie man meinen könnte.

Auch kleine Beiträge zahlen sich aus

Die Umweltschutz-Initiative zeigt es eindrucksvoll: Auch wenn jeder nur sehr wenig beiträgt, ist das Ergebnis bei einer großen Menschenmenge beachtlich.

Über 264.000 installierte Solarmodule, 40.000 ha vor der Rodung geschützter Wald und über 150.000 Tonnen eingespartes CO₂ pro Jahr sprechen eine eindeutige Sprache.