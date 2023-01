Die Checkliste für den Firmenumzug: Standortwechsel leicht gemacht

Ein privater Umzug ist schon stressig genug, bei einem Büroumzug oder Unternehmensumzug muss jedoch auf noch mehr Dinge geachtet werden. Um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten sowie Zeit und Kosten zu sparen, sollten Firmenumzüge mit professionellen Umzugsunternehmen durchgeführt werden. Erfahren Sie in diesem Ratgeber, was im Zusammenhang mit dem Thema Firmenumzug beachtet werden sollte.

Firmenumzug: Die Checkliste für den Umzug

Ein Firmenumzug ist wesentlich komplexer als ein Privatumzug. Mit dem Umziehen sollte deshalb stets ein seriöses Umzugsunternehmen beauftragt werden. Einen Umzug mit der Firma privat durchzuführen, empfiehlt sich dagegen nur, wenn es sich um eine kleine Firma handelt oder es um den Umzug nur eines Büros oder einer Abteilung geht. Umzugsunternehmen wie www.relogg.com nehmen den Kunden viel Arbeit ab. Sie kümmern sich beispielsweise um die Logistik, stellen Möbelpacker und Umzugshelfer und geben die besten Tipps für die Umzugsplanung. Trotzdem bringt ein Umzug an einen neuen Standort viel Stress. Wenn man mit der Firma umziehen muss, können viele Aufgaben nur durch die Mitarbeiter, den Inhaber oder eventuell Geschäftspartner erledigt werden.

Firmenumzüge langfristig planen und organisieren

Je eher mit den Vorbereitungen für den Umzug begonnen wird, desto besser ist es, weil sich der Stress und die Belastung durch den Umzug über einen längeren Zeitraum verteilen. Daher beginnt die Planung des Firmenumzugs bereits Monate vor dem Umzugstag und sollte am besten beginnen, sobald ein konkreter Umzugstermin feststeht.

Die Vorbereitungen für den Umzug beginnen damit, Mitarbeiter und Betriebsrat über das Vorhaben zu informieren. Ihnen sollen die Vorteile der Maßnahme vermittelt werden. Bei einem Firmenumzug innerhalb derselben Stadt dürfte es nur relativ wenig Einwände geben. Führt der Umzug weiter weg, muss damit gerechnet werden, dass einige Mitarbeiter kündigen, da sie den Wohnort nicht wechseln wollen oder können. Die Betreffenden benötigen Zeit, um sich über die Agentur für Arbeit neue Jobs zu suchen.

Zu den langfristigen Vorbereitungen gehören als wichtigste Maßnahmen eine Entrümpelung in Kombination mit einer Bestandsaufnahme. Da durch das Entrümpeln weniger Umzugsgut transportiert werden muss, sinken die Umzugskosten. Im Rahmen der Bestandsaufnahme wird eine Inventarliste angelegt, die den Umzugsprofis bei der Planung hilft. Das gibt zudem genügend Zeit, um zu entscheiden, welche Akten mit umziehen sollen und welche vernichtet werden müssen. Dabei ist es wichtig die Gesetze des Datenschutzes (siehe wochenkurier.de) zu beachten.

Wenn man den Firmenumzug richtig planen will, ist es auch spätestens 3 Monate vor dem Termin Zeit, ein erfahrenes Umzugsunternehmen zu finden und mit ihm zu vereinbaren, welche Aufgaben übernommen werden sollen. Dazu gehören zum Beispiel die Demontage und Montage von Möbeln und Inventar oder das Einrichten von Halteverbotszonen. Beim Firmenumzug beauftragt man beispielsweise am besten ein Umzugsunternehmen aus der Gegend. Eine gute Planung beginnt so früh wie möglich und berücksichtigt auch die eine oder andere Verzögerung, die wahrscheinlich auftreten wird. In den Checklisten zum Thema Firmenumzug planen dürfen auch die Renovierungsarbeiten in den alten und neuen Räumlichkeiten nicht fehlen. Es muss festgelegt werden, ob das gesamte Team beim Umzug ihres Büros mitwirken soll oder nur einzelne Mitarbeiter. Denken Sie daran, gewerbliche Kunden. Lieferanten und Dienstleister über die neue Adresse zu informieren. Im neuen Büro müssen die Räumlichkeiten vermessen, beschildert und Stellpläne für Möbel und Büroeinrichtungen erstellt werden.

Checkliste für den Firmenumzug: Welche Dinge können Sie nicht den Umzugsprofis überlassen?

Professionelle Umzugsunternehmen sind kompetent und arbeiten sorgfältig. Sie tun ihr Bestes, um einen reibungslosen Firmenumzug zu gewährleisten. Gewerbliche Umzüge erfordern jedoch eine Reihe von Maßnahmen, die der Firmeninhaber oder die Geschäftsführung selbst planen und durchführen muss. Außer der Renovierung und dem Übergabeprotokoll beim Auszug handelt es sich vor allem um Behördengänge und organisatorische Maßnahmen, die erledigt werden müssen:

Eintrag im Handelsregister mit der neuen Adresse Versicherung über den Umzug informieren und eventuell den Vertrag anpassen Das Finanzamt vom Umzug und dem neuen Standort unterrichten Beim anstehenden Umzug rechtzeitig einen Nachsendeauftrag für die Geschäftspost erteilen Nicht vergessen, beim Umzug Ihres Unternehmens der Bank die neue Adresse mitzuteilen Einträge der Firmendaten in den Telefonbüchern und Branchenverzeichnissen ändern lassen

Büroumzug sorgfältig planen und Kosten sparen

Bei jedem Umzug gilt die Devise, Zeit ist Geld. Besonders ein professioneller Firmenumzug ist relativ aufwändig. Um einen solchen Firmenumzug gut über die Bühne zu bringen, sollte man die Arbeit des Umzugsunternehmens nach Möglichkeit unterstützen. Falls derartige Materialien im Unternehmen genutzt werden, können eigene Kartons und Kisten zum Verpacken des Umzugsguts verwendet werden. Ein Geschäftsraum oder Büroraum, der nicht genutzt wird, kann zum Zwischenlager umfunktioniert werden. Die Mitarbeiter können schon Tage vor dem Umzug mit dem Packen und Beschriften der Kartons beginnen. Das beschleunigt den Umzug deutlich.

Eine andere Möglichkeit, auf clevere Art Kosten zu sparen: den Stromanbieter wechseln. Selbst wenn man mit dem bisherigen Energieversorger zufrieden ist, lohnt sich ein Stromvergleich. Vielleicht gibt es am neuen Standort einen neuen Anbieter mit besonders vorteilhaften Konditionen oder man kann gute Bedingungen aushandeln. Der Firmenumzug gibt dem Kunden ein Sonderkündigungsrecht, das es erlaubt, bestehende Verträge auch vor dem Ablauf der regulären Kündigungsfrist zu beenden. Bei den derzeitigen Kosten für Energie lohnt sich ein Stromvergleich besonders.

Fazit

In Sachen Firmenumzüge ist eine sorgfältige Planung und langfristige Vorbereitung der Schlüssel zu einem stressfreien Umzug. Schließlich soll bei Firmenumzügen der normale Geschäftsbetrieb so wenig wie möglich unterbrochen werden. Das erreicht man, indem man sich an die richtige Umzugsfirma wendet. Diese steht als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung und übernimmt gern eine Vielzahl von Aufgaben sowie eine umfangreiche Beratung in Sachen Umzüge. Besonders kleinere Unternehmen können dadurch viel Geld sparen, weil sie von den Erfahrungen der professionellen Spediteure profitieren. Sie stellen ihr Wissen und ihre Ausrüstung gerne zur Verfügung. Ohnehin gibt es in Sachen Firmenumzug genügend Dinge zu tun, die kein Umzugsunternehmen erledigen kann. Neben den mit dem Umzug verbundenen Behördengängen und der Bekanntgabe der neuen Adresse an die geschäftlichen Kunden und Lieferanten ist das vor allem auch der Internetauftritt des Unternehmens. Es genügt nicht, auf der Homepage das Impressum zu ändern. Zum Design gehören auch Fotos vom neuen Firmensitz und den neuen Büro- und Geschäftsräumen sowie ein Dank an alle Mitarbeiter für die Hilfe beim Umzug und an Kunden und Lieferanten für ihre Geduld.