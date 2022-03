Die Türkei hält an der Spitze bei der Haartransplantation

Haarausfall, der bei Männern häufig vorkommt, verläuft bei jedem anders. Genetische Vererbung und Ernährungsgewohnheiten sind wirksam bei Haarausfall. Möglicherweise leiden Sie unter einer oder mehreren der Erkrankungen, wie z. B. Schwächung der Haarsträhnen, das Zurückweichen der Stirn-Haar-Grenze an den Schläfen (Geheimratsecken) und das Haar am Oberkopf, plötzlicher Haarausfall, dünner werdendes Haar. Aus welchem Grund es auftritt, ist die Haartransplantation eine dauerhafte Lösung bei dem Haarausfall.

Die Türkei, die sich weltweit zum Zentrum der Haartransplantation entwickelt hat, zeichnet sich durch ihre Kompetenz im Bereich Haartransplantation aus.

Sie können die beste Haartransplantation Türkei zum günstigsten Preis durchführen lassen und dem Problem, das Sie aufgrund von Kahlheit erleben, ein Ende setzen.

Was sind die Ursachen für Haarausfall?

Obwohl Haarausfall ab einem gewissen Alter auch bei Frauen ein Problem ist, ist er bei Männern weit verbreitet. Männer verlieren ihre Haare meist aus genetischen Gründen. Das Hormon (Testosteron) greift die Haarfollikel an und verursacht den häufigsten Haarausfall, den wir die Glatzenbildung vom männlichen Typ nennen.

Es ist bekannt, dass Alter, Schlaf auch schlechte Gewohnheiten wie Essgewohnheiten, Alkohol und Rauchen negative Auswirkungen auf den Haarausfall haben. Stressbedingter Haarausfall ist die Hauptursache für Haarausfall, insbesondere bei Jungen im schulpflichtigen Alter.

Vorübergehender Haarausfall

Das Haar jedes Menschen fällt zu bestimmten Zeiten im Leben aus. Dieser Haarausfall ist ein Ergebnis der Fähigkeit des Körpers, sich selbst zu erneuern. Alte Wurzeln verschwinden, neue ruhende Haarfollikel beginnen stärker und länger zu wachsen. Zyklusbedingter Haarausfall werden normalerweise nicht bemerkt, da sie nicht sehr schwerwiegend sind und sich über einen langen Zeitraum erstrecken. Einige Leute kennen diese Perioden.

Intensiver Stress bei manchen Perioden kann auch vorübergehenden Haarausfall verursachen. In diesem Fall kann der Prozess beobachtet werden, indem man Stress bewältigt, den Ernährungszustand wechselt und auf Schlafzeiten achtet.

Die ersten Anzeichen für Haarausfall

Der Haarverlust beginnt an den Schläfen und setzt sich zum Scheitel hin fort oder beginnt am Scheitel und setzt sich zu den Schläfen hin fort. Sie können bemerken, dass Ihre Haare nicht mehr so gesund, dicht sind wie zuvor. In diesem Fall können wir sagen, dass die ersten Anzeichen von Haarausfall auftreten.

Dauerhafte Lösung: Haartransplantation

Die Haartransplantation ist die effektivste und dauerhafteste Lösung bei der Behandlung von Haarausfall und Glatzenbildung. Die eigenen Haarfollikel werden auf den kahlen Bereich transplantiert. Als Entnahmebereich ist unter anderem der Hinterkopf geeignet. Nachdem der Haarausfall aufhörte, wurde es beobachtet, dass die Haare im Nacken des Kopfes bei vielen Menschen nicht ausfielen. Haarfollikel in diesem Bereich sind resistent gegen Haarausfall.

Da bei der Haartransplantation die eigenen Haarfollikel der Person verwendet werden, wird ein genetisch kompatibler Transplantationsprozess durchgeführt und die aus dem Hinterkopf entnommenen Haarfollikel, die gegen Haarausfall resistent sind, werden dauerhaft im Transplantationsbereich verwurzelt.

Techniken bei der Haartransplantation

FUE (Follicular Unit Extraction) und DHI (Direct Hair Implantation) sind die beiden wichtigsten Techniken, die bei der Haartransplantation auf der ganzen Welt und in der Türkei verwendet werden.

FUE-Haartransplantation

Die häufig verwendete Technik bei der Haartransplantation ist die FUE-Haartransplantation. Die follikuläre Einheit wird einzeln aus dem Spenderbereich entnommen und einzeln in die im Empfängerbereich geöffneten Einschnitte implantiert.

Die größten Erfolge bei der Haartransplantation wurden mit der Entwicklung der FUE-Technik erzielt. Je nach verwendetem chirurgischen Werkzeug haben sich verschiedene Typen herausgebildet. Die Saphirspitzen-FUE-Technik ist das beste Beispiel dafür.

DHI-Haartransplantation

Direct Hair Implantation-DHI ist eine Haartransplantationstechnik, bei der Haarfollikel direkt eingepflanzt werden. Die aus dem Spenderbereich entnommene follikuläre Einheit wird direkt in den Empfängerbereich verpflanzt. Dank des CHOI-Stifts muss Einschnitte nicht gebraucht werden.

Bei der DHI-Technik, die mit dem Implantatstift (Choi-PEN) durchgeführt wird, sind die Narbenbildung in der Mikro Ebene, darüber hinaus schreitet der Heilungsprozess schneller voran.

Vor der Haartransplantation

Die Haartransplantation ist eine Operation und vor chirurgischen Eingriffen wird ein allgemeines Protokoll befolgt. Möglicherweise werden Sie gebeten, einige Blutuntersuchungen durchführen zu lassen. Informationen über die Medikamente, die Sie regelmäßig einnehmen und wichtige Details, wie z. B. keinen Alkohol vor der Operation zu trinken, keine Blutverdünner zu verwenden, werden dem Patienten mitgeteilt.

Operation

Die Haartransplantation in der Türkei beginnt, dass Sie sich Ihren Arzt und ein Team von Haartransplantationsspezialisten treffen. Mit einer persönlichen Untersuchung und ausführlichen Beratung werden Sie über die Haartransplantation aufgeklärt. In dieser Phase ist es das Ziel des Teams, die Erwartungen des Patienten an die Haartransplantation zu verstehen und alle Fragen zu beantworten.

Nachdem der zu transplantierende Bereich und der Haaransatz mit Zustimmung des Patienten bestimmt wurden, wird der Eingriff unter der örtlichen Betäubung gemäß der bei der Haartransplantation anzuwendenden Methode stattgefunden und die Operation begonnen, die mindestens 6 Stunden dauern wird.

Nach der Transplantation

Normalerweise treten nach der Haartransplantation keine Schmerzen auf, aber Ihr Arzt wird Ihnen für alle Fälle Schmerzmittel verabreichen. Der erste Tag ist meistens angenehm, abgesehen von dem anderen Gefühl, die Operation hinter sich zu haben. Zum Schutz der transplantierten Grafts sind einige Punkte zu beachten:

Nach der Haartransplantation wird ein Band um den Kopf gelegt. Entfernen Sie das Klebeband nicht im Falle eines Ödems. In der ersten Woche sollten Sie in einem Winkel von 45 Grad schlafen. Um zu verhindern, dass die Grafts unter Druck stehen und mit dem Kissen in Kontakt kommen. Während Sie sich an- und ausziehen, sollten Sie zugeknöpfte Kleidung bevorzugen, um die Möglichkeit einer Beschädigung des Spender- und Entnahmebereichs zu vermeiden. In der ersten Woche nach der Haartransplantation sollten Sie sich von Sport oder ähnlichen ermüdenden Aktivitäten fernhalten.

Die Wundreinigung und das erste Waschen erfolgt 1-2 Tage nach der Haartransplantation. Mit diesem letzten Schritt ist der Prozess in der Türkei abgeschlossen. Jetzt ist es Zeit zu warten, bis neue Haarfollikel wachsen.

Schockhaarausfall

Es ist ganz normal, dass Sie einen „Schockhaarausfall“ erleben, bevor Sie Ihre neuen Haare zurückbekommen. Nachdem die Grafts verpflanzt wurden und nachgewachsen sind, fallen die Haare aus. Schockhaarausfall kann im Empfänger- und Spenderbereich und auch am gesamten Kopf auftreten. Jedoch ist es nicht zu vergessen, dass Shockhaarausfall zur Phase des Heilungsprozesses gehört. Die Ergebnisse der Haartransplantation beginnen nach dieser Phase zu erscheinen.

Ergebnisse der Haartransplantation

Es dauert fast ein Jahr, bis das endgültige Ergebnis zu sehen ist. Obwohl die Platzierung der Haarfollikel uns über die Ergebnisse der Haartransplantation informiert, braucht das Haar Zeit, um die ideale Dicke zu erreichen und sich zu stärken.

Nach dem Schockausfall wird Ihr neu gewachsenes Haar stärker. Tag für Tag kommen Ihre verlorenen Haare zurück.

Der weltweite Ruf der Türkei in der Haartransplantation

Die Türkei gehört zu den weltweit führenden Ländern in der Haartransplantation. In Bezug auf Gesundheit und ästhetische Gesundheitsdienste steht die Haartransplantation ganz oben auf der Liste als der Gesundheitsdienst, den die Türkei der ganzen Welt am meisten bietet. Dank seiner erfolgreichen Geschichte in der Haartransplantation ist es vor allem bei der Haartransplantation weltweit bekannt geworden, so dass die Türkei als erstes Land in den Sinn kommt, wenn es um Haartransplantation geht.

Klinikauswahl in der Türkei

Obwohl die Haartransplantation in die Gruppe der risikoarmen Operationen gehört, sollten sie dennoch sorgfältig durchgeführt werden. An dieser Stelle wird die Auswahl der Klinik und des Teams für Sie wichtig sein.

Sie können Ihren Haartransplantationsprozess genießen, während Sie Ihr Haar in erfolgreichen Kliniken in der Türkei mit einem entwickelten internationalen Patientenportfolio, garantierten Ergebnissen und Dienstleistungen in vielen Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch usw.) und international zertifiziert zurückbekommen.

Erfahrene Adresse für Haartransplantation in der Medhair Hair Klinik Istanbul

Die Medhair Klinik ist mit fast zwanzig Jahren Erfahrung und einem talentierten Team eine der angesehensten Kliniken in Istanbul. Medhair begrüßt seine Patienten am Flughafen Istanbul und bietet einen komfortablen Aufenthalt während der Haartransplantation.

Sie können sich die Vorher-Nachher-Fotos der Haartransplantationsproben ansehen, in denen Sie die natürlichsten Ergebnisse nach der Operation erzielt haben

Preise für Haartransplantationen in der Türkei

Wenn Sie sich für eine Haartransplantation Istanbul entscheiden, liegt der Preis für eine Haartransplantation in der Türkei inklusive Unterkunft bei Budgets zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Der Transport mit VIP-Fahrzeugen ist ebenfalls in diesem Angebot enthalten. In Europa beginnen Kosten für die Haartransplantation jedoch bei 5.000 Euro und geht bis zu 10.000 Euro.

Die Preise für Haartransplantationen in der Türkei sind günstig, die Operation ist erfolgreich, die Ergebnisse sind äußerst natürlich und der Prozess ist sehr komfortabel. All dies hat die Türkei in eine zuverlässige Position bei der Haartransplantation gebracht.

