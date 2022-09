Agenturhilfe für private Webseiten: Verzichtbar oder ratsam?

Kreative Ideen für private Webseiten



Ob für Familie, Freunde oder die ganze Welt – manche Ideen möchten einfach ins Internet gestellt werden. Während sich Social-Media wie Facebook und Instagram für den direkten Austausch mit Freunden und Bekannten anbieten, hat die eigene Homepage größerer Substanz und bietet mehr Raum für umfassende, feste Inhalte. Selbst für persönliche Fotos kann es lohnen, diese dauerhaft in Galerien zu präsentieren und nicht in der Timeline von Instagram & Co. verschwinden zu lassen.



Für andere Hobbys, beispielsweise politische Themen oder den Sport aus der Region, ist das Blog-Format seit 20 Jahren ein wichtiger Standard. Dieser lässt sich in Inhalt und Aufbau wie jede andere Homepage planen, wobei die moderne technische Umsetzung über ein Content-Management-System (CMS) naheliegt. Für private Anwender nach kurzer Zeit zu beherrschen, ist eine optimale Seitendarstellung auf allen Geräten vom PC bis zum Smartphone zugesichert.



Private Wirkung der Homepage vermeiden



Nicht jede Privatperson wird bei der Erstellung einer Homepage an die Zusammenarbeit mit einer Webagentur denken. Und dies ist vertretbar, wenn der Platz auf einem Server lediglich zur Ablage von Fotos und anderen Dokumenten genutzt wird. Auf diese kann einfach per Link verwiesen werden, um sie mit Freunden und Familie zu teilen.



Oft gehen die Ansprüche jedoch über eine reine Datensammlung hinaus. Hier macht sich die Zusammenarbeit mit einem Profi aus mehreren Gründen bezahlt:



1. Ein veralteter Aufbau oder ein unprofessionelles Design wirken abstoßend. Gerade bei kleinen Geräten wie Smartphones und Tablets fällt es schwer, sich auf der Seite aufgrund des alten Programmierstils zu orientieren. Dies gilt für die Menüführung, die Ladezeiten einzelner Seitenelemente und vieles mehr.



2. Wenn nicht nur die eigene Familie mit Texten oder Bildern begeistert werden soll, ist eine gute Sichtbarkeit bei Google unverzichtbar. Mittlerweile nehmen Suchmaschinen alte Webseiten komplett aus dem Index, sofern diese nicht den modernen Standards in Programmierung und Design entsprechen. Dieses Risiko sollte jedem Betreiber bewusst sein.



3. Ob Impressum, Datenschutz oder Cookies – auch in rechtlicher Hinsicht haben sich Betreiber einer Webseite mit einigen Themen zu befassen. Zwar sind Abmahnungen oder Bußgelder deutlich seltener als bei Verstößen kommerzieller Webseite zu erwarten. Dennoch sollte das ins Netz gestellte Angebot rechtssicher sein.



Profi-Webseite in kleinen Dimensionen planen



Die genannten Argumente und weitere Aspekte in Qualität und Flexibilität sprechen dafür, auf Profi-Hilfe zurückzugreifen. Für privater Anwender reicht es, über leistungsstarke Hosting-Partner wie Ionos eine private Homepage erstellen zu lassen. Hier lässt sich für wenig Geld Serverplatz für die eigene Webseite sichern, das Hosting ist ohnehin über einen Partner wie Ionos abzuwickeln.



Wird beim Thema Hosting vor allem an Webspace für die Homepage, Bilder und Videos gedacht, ist das Email Hosting mit Ionos eine sinnvolle Ergänzung. Privatpersonen können sich mit der richtigen Domainwahl Voll- oder Familiennamen sichern, um nach außen hin eine seriöse Kommunikation zu pflegen. Speziell im Umgang mit Ämtern oder bei Bewerbungen kommen individuelle Mailadressen besser als die Dienste eines Freemail-Partners an.



Bei der Einrichtung des individuellen Mailservers hilft ein Partner wie Ionos ebenfalls weiter. Ähnlich wie beim Webspace für die Homepage lässt sich das Leistungspaket beim Hosting im Laufe der Zeit anpassen. Schließlich können sich persönliche Wünsche oder die benötigten Dimensionen verändern – hier unterscheidet sich die private Nutzung nicht von kommerziellen Betreibern.



Homepage-Baukasten für private Anwender sinnvoll



Für private Seitenbetreiber gibt es zwei Ansätze, um mit einfachen Mitteln eine Webseite ins Netz zu stellen. Beliebt und aus den Anfängen des Internets bekannt ist das Baukasten-System. Bei diesem lassen sich die einzelnen Unterseiten mit ihren jeweiligen Seitenelementen schrittweise und auf visueller Grundlage zusammenstellen.



Bringt der private Anwender ein Auge für Design und Layout mit, wird er ohne großen Aufwand eine funktionelle Webseite entwickeln können. Um technische Aspekte im Backend muss sich der Betreiber nicht kümmern, da dies beim visuellen Zusammenstellen der Webseite automatisch erfolgt.



WordPress für ambitionierte Seitenbetreiber



Ein weiterer beliebter Schritt ist die Nutzung eines CMS wie WordPress. Vorteil der Systeme ist die technische Trennung von Inhalten und Design. Steht einmal die Grundstruktur der Webseite, sind inhaltliche Anpassungen möglich, ohne das visuelle Erscheinungsbild zu beeinflussen. So lassen sich bequem neue Unterseiten, Texte und Fotos einfügen, ohne dass die Struktur der Homepage beeinflusst wird.



Dank zahlloser, kostenloser Themes stellen Anwender eines CMS sicher, dass dieses optisch professionell wirkt. Ohne Kenntnisse im Webdesign ist ein moderner und ansprechender Auftritt im Netz zugesichert. Dieser kann in Farben, Schriften und mehr selbstverständlich noch angepasst werden.



Hohe Flexibilität mit dem richtigen System



Ein weiterer Grund für ein CMS ist die große Auswahl an Plugins als Erweiterungen auf technischer Ebene. So lassen sich mit einfachen Mitteln und oft sogar kostenlos Schnittstellen einbinden, die das Nutzungserlebnis positiv beeinflussen. Für den privaten Betreiber sind Extras wie eine Kommentarfunktion oder ein Live-Chat mit aktuellen Besuchern der Webseite reizvoll. Den Vorstellungen des Anwenders sind keine Grenzen gesetzt, selbst kommerzielle Erweiterungen kosten oft nicht mehr als wenige Euro.



Hosting und weitere Leistungen aus einer Hand



Die Suche nach dem richtigen Partner für Entwicklung und Gestaltung einer privaten Webseite lässt sich abkürzen. Es empfiehlt sich gerade für unerfahrene Anwender, auf einen Full-Service-Partner zu vertrauen. Dieser stellt im Rahmen eines Hosting-Vertrags zunächst Server und Speicherplatz für die Webseite zur Verfügung, natürlich um einen E-Mail-Server ergänzbar.



Hierauf aufbauend lassen sich beim gleichen Anbieter Leistungen wie WordPress oder der Aufbau eines Online-Shops hinzubuchen. Individuell kann festgelegt werden, wie aktiv die Agentur in die Gestaltung und das Management der eigenen Webseite eingreift. Im Vordergrund sollte immer stehen, selbst möglichst große Flexibilität für die Nutzung und Anpassung der Seite zu genießen.



Ansprechende Webseiten fürs Marketing nutzen



Selbst wenn keine direkte Konkurrenz aus unserer Region beim Thema der eigenen Webseite besteht, darf diese gerne richtig beworben werden. Speziell für spannende Hobbys oder eine private Vereinsverwaltung lohnt es, die private Homepage zu einem Anlaufpunkt für Gleichgesinnte zu machen. Selbst im kleinsten Rahmen lassen sich Social-Media für das Marketing nutzen und Partnerschaften für Links mit themenrelevanten Partner-Homepages eingehen. Was als Webseite einmal privat begonnen hat, muss schließlich nicht dauerhaft bei wenigen Besuchern und geringem Traffic bleiben.