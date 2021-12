Der Einfluss der Follower-Zahlen auf die Verdienstmöglichkeiten mit Instagram

Mit Instagram Geld verdienen -wie geht das eigentlich?

Instagram ist ein Teil des nun als „Meta“ bekannten Konzerns und steht für eine Plattform, auf der mit Fotos und Storys die Aufmerksamkeit auf sich gezogen werden kann. Je mehr die Nutzer von sich preisgeben und je besser die Nische ist, die sie finden, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich mit der Plattform Geld verdienen lässt.

Unternehmen machen sich auf die Suche nach Nutzern der Plattform, die eine Menge Follower haben. Dann bieten sie im Austausch gegen Werbung eine Bezahlung an. Die Höhe der Bezahlung orientiert sich stark an der Reichweite und der Menge der Follower. Dabei steigt die Reichweite natürlich, wenn auch die Anzahl an Followern zunimmt.

Für Nutzer von Instagram bedeutet dies also, erst einmal eine Menge Arbeit investieren zu müssen, um irgendwann einmal einen Verdienst generieren zu können. Hier muss Schritt für Schritt vorgegangen werden. Der erste Schritt ist es, seinen Platz auf Instagram zu finden.

Die Suche nach der richtigen Thematik

Die Anzahl der Nutzer ist groß und damit auch die Konkurrenz, die nicht unterschätzt werden sollte. Wer einen Account mit dem Ziel eröffnet, hier Geld verdienen zu wollen, der braucht vor allem Sichtbarkeit und diese bekommt er durch möglichst viele Follower. Dafür ist die Suche nach der passenden Thematik wichtig. Was habe ich zu bieten? Die grundlegende Frage und deren Antwort bilden die Basis für die weitere Arbeit.

Familienblogger, Reiseblogger, Foodblogger, Alltagsblogger – die Liste ist lang und jeder kann hier seine Nische finden, auch wenn diese oft schon eng besetzt ist. Voraussetzung ist es, durch Besonderheiten auf sich aufmerksam zu machen. Besonders stilvolle Fotos, viele Details aus dem Alltag oder auch kreative Texte stehen im Fokus. Zudem sollte immer ein Austausch mit anderen Nutzern stattfinden.

Follower gewinnen und Einnahmen generieren

Wer Follower gewinnen möchte, der braucht jede Menge Kreativität. Er muss den Wunsch bei den Nutzern wecken, dass diese nichts mehr vom Account verpassen. Mit mehr als 400 Millionen Follower hat Instagram selbst den beliebtesten Account auf der Plattform. Würde Instagram also Werbung schalten, könnte es dafür jede Menge Geld nehmen. Aber wie viel Geld kann eigentlich genommen werden? 1 Euro pro Follower?

Ganz so einfach ist es nicht. Unter anderem ist es eine Frage der Region, der Nische und der Unternehmen, die auf der Suche nach Influencern sind. In einigen Bereichen können pro 1.000 Follower 5 bis 10 Euro generiert werden. In anderen Themengebieten sind es nur 2 bis 3 Euro. Bei einer Anzahlung von 100.000 Followern summieren sich die Beträge für einen Post oder eine Story jedoch deutlich.

Auf die Interaktionen achten

Eine hohe Anzahl an Followern hat zwar durchaus einen Einfluss auf die möglichen Einnahmen, die mit Instagram generiert werden können. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass sich Unternehmen vor allem für die Interaktionen interessieren. Wie viele der Follower schreiben zu den Bildern? Wie aktiv werden Fotos geteilt? Zu jedem Account gibt es eine Statistik und die kann durch den User selbst eingesehen und bei Interesse an die Unternehmen weitergeleitet werden.

Wer also beispielsweise 250.000 Follower hat, von denen aber nur 3% aktiv sind, kann auch weniger verdienen, als ein User mit 100.000 Followern, bei dem 15% sich aktiv beteiligen.

Das Zusammenspiel mehrerer Faktoren macht die Einnahmen aus

Fassen wir die Fakten zusammen, zeigt sich schnell, dass die Menge der Follower zwar einen wichtigen Aspekt bei möglichen Einnahmen über Instagram darstellt. Wer aber dauerhaft einen wirklich guten Verdienst generieren möchte, der muss noch ein bisschen mehr bieten.

Inzwischen geht es den Unternehmen auf der Plattform um eine stilsichere Werbung, bei der jeder sein eigenes Erkennungszeigen einbringt und damit auch die gewünschte Zielgruppe erreicht. Es geht um hochwertigen Content und regelmäßige Posts, einen detaillierten Austausch mit den Followern und vor allem auch um Glaubwürdigkeit.

Viele Unternehmen haben lange vor allem auf die Zahl geschaut, von wie vielen Menschen ein Kanal abonniert wird. Nach wie vor spielt diese Zahl bei Verhandlungen eine wichtige Rolle. User, die jedoch aktiv im Social Network sind, ihren Account pflegen, ein Händchen für Stil und Wiedererkennung beweisen und dazu einen wachsenden Account zeigen können, profitieren am meisten. Das zeigt aber auch, dass Geld verdienen mit Instagram eine harte Arbeit ist.