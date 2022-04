Die Vorteile eines Virenscanners

Wir alle nutzen das Internet beinahe täglich. Dazu surfen wir auf Social Media Plattformen, nutzen Streaming Dienste oder shoppen nach Herzenslust. Die Welt des World Wide Web kennt keine Grenzen. Doch nicht alles ist im Internet so sicher, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Viren und auch Trojaner können beim sorglosen Surfen durchaus ihre Runden drehen. Wer über kein gutes Virenprogramm verfügt, muss dann manchmal mit schwerwiegenden Konsequenzen leben.

Wer gerade auf der Suche nach einem guten Virenscanner ist, kann hier mehr erfahren.

Warum sollte ich mir über einen Virenscanner Gedanken machen?

Viele von uns verbringen Stunden um Stunden im Internet. Wer jedoch nicht nur im Internet stöbert, sondern auch häufig wertvolle Daten weitergibt, sollte Vorsorge betreiben. Denn das Internet ist alles andere als ein vertrauenswürdiger Ort. Cyberkriminelle, die sich Zugriffe zu Computern und Netzwerken verschaffen, sind durchaus keine Seltenheiten. Auch Viren, die Schäden an Software oder Veränderungen an Betriebssystemen vornehmen können, sind mit Argusaugen zu betrachten.

Mit einem Virenscanner lässt sich das eine oder andere Übel jedoch gezielt abwehren. Ein Virenscanner fungiert dabei wie eine Art Schutzimpfung für den Computer. Das System erkennt Computerviren und verhindert, dass sich diese auf dem Rechner ausbreiten. Dabei haben die Programme inzwischen jede Menge zu leisten. Denn Computerviren gibt es mittlerweile in großer Vielzahl.

Was kann ein Computervirus anrichten?

Ein Computervirus ist eigentlich nur ein spezielles Programm. Beim Herunterladen von Daten im Internet kann das Virus aber durchaus dem Computer schaden. Es installiert sich oftmals unbemerkt an Software und infiziert Programme. Der Anwender bemerkt dies häufig erst dann, wenn er ein infiziertes Programm starten möchte. Ist das Virus auf dem Computer gelandet, breitet es sich aus.

In vielen Fällen dienen diese Viren jedoch dazu, Nutzern Daten zu entlocken. Diese Daten können sich Cyberkriminelle natürlich zunutze machen. Dabei sind es vorrangig Bankdaten auf die es Kriminelle abgesehen haben. Schließlich ist Onlinebanking in der heutigen Zeit ein beliebtes Tool, das zahlreiche Internet-User benutzen.

Wer sich also sicher im Internet bewegen möchte und seine Daten geschützt wissen will, der nutzt am besten eine Anti-Viren-Software. Diese Software erkennt schadhafte Programme oder unseriöse Zugriffe und meldet diese im Anschluss. Mit einem Virenscanner lässt sich zudem jede Datei auf dem Rechner überprüfen. Findet der Scanner eine Auffälligkeit, erscheint direkt ein Hinweis für den Internetnutzer. Das Programm wird gestoppt, sodass keine Virenverbreitung stattfinden kann.

Wie sicher sind Virenscanner?

Von Viren, Trojanern oder Würmer hat sicherlich jeder schon einmal gehört. Ein Virenscanner fängt diese Programme jedoch ab und sorgt somit für mehr Sicherheit auf dem Computer. Allerdings ist eine Installation des Virenscanners nötig, damit dieser seine Arbeit auch aufnehmen kann. Die Installation sowie Bedienung sind jedoch kinderleicht. So kann jeder, der einen Computer nutzt, seine Daten in jedem Bereich vorteilhaft schützen.

Allerdings haben Virenscanner gewisse Schwächen. Sie erkennen nur Viren oder Trojaner, die bereits irgendwo einen Schaden anrichten konnten. Daher ist es wichtig, in regelmäßigen Abständen Updates für den Scanner vorzunehmen. So ist der Virenscanner immer auf dem neuesten Stand und kann auch neuentwickelte Computerviren gezielt abwehren.

Was ist ein Quickscan?

Wer sich mit Virenscannern beschäftigt, wird auch auf den Begriff Quickscan stoßen. Mit dieser Methode lässt sich zeitsparend und schnell ein Scan der wichtigsten Dateien auf dem Computer erzielen. Viele Scanner brauchen für diese Arbeit zumeist nicht länger als ein oder zwei Minuten.

Ein guter Virenscanner erleichtert demnach die Arbeit am Computer und schützt den Anwender. Aus diesem Grund sollte niemand auf Schutzmaßnahmen verzichten. Wer mehr über Virenscanner erfahren möchte, kann hier mehr erfahren.