Digitalisierungsstrategien im öffentlichen Bereich: Ein Blick in andere Bundesländer

Digitalisierung der Strafverfolgungsbehörden am Beispiel Polizei

Eine gewisse Digitalisierung kann es in den verschiedensten öffentlichen Bereichen geben. Neben weiteren gehören dazu die Polizei, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte.

Bedeutung der Digitalisierung in diesem Bereich

Diese Strafverfolgungsbehörden sorgen dafür, dass Recht und Gesetz eingehalten werden und eine öffentliche Ordnung besteht. Sie erfüllen also in jedem Bundesland eine zentrale und wichtige Aufgabe.

Umso wichtiger ist es, dass die Ausstattung der Behörden auf dem Stand der Zeit ist. Digitalisierung ist hierbei ein äußerst relevanter Aspekt – das gilt nicht nur bei einem Blick auf die Verfolgung der Cyber-Kriminalität.

Vielmehr kann der Arbeitsalltag durch digitale Hilfsmittel in verschiedenen Bereichen deutlich effizienter gestaltet werden, was eine große Hilfe dabei ist, Straftaten zielführend zu verfolgen auf aufzuklären.

Beispiele für eine Wachsende Digitalisierung im Bereich der Polizeiarbeit

Bei der Digitalisierung der Strafverfolgungsbehörden, konkreter der Polizei, können bereits kleine Schritte eine große Rolle spielen. Ein Beispiel dafür zeigt sich in Hessen. Hier wurde im Mai 2022 der Plan verkündet, die Anzahl der Dienst-Smartphones der Beamten bis zur Jahresmitte von 7000 auf 18.000 aufzustocken.

Im Alltag bedeutet dies eine Erleichterung, da über die digitalen Geräte Abfragen an das System gestellt und kleinere Delikte erfasst werden können. Im Bereich der Ausbildung der Polizei gibt es ebenfalls Entwicklungen, wie ein Blick nach Bayern offenbart.

Dort gibt es aktuell Bemühungen der Polizei in Zusammenarbeit mit dem Staatsministerium, die Digitalisierung in den Polizeischulen voranzutreiben. Dabei werden unter anderem digitale Tafeln in den Lehrsälen genutzt.

In Berlin und einigen anderen Bundesländern gibt es bereits seit einigen Jahren künstliche Intelligenz in der Polizeiarbeit. So können die Anwendungen unter anderem erkennen, wenn in einem bestimmten Bereich einer Stadt eine größere Zahl an Straftaten vorkommt. Hier wird dann eine verstärkte Präsenz gezeigt.

KI ist nicht die einzige ausgeklügelte Technik, die bei der Polizei genutzt werden kann. Wie modern die Technologie mittlerweile ist, zeigt sich anhand der Anwendung VIS-Polizei. Sie erleichtert den Austausch zwischen den verschiedenen Strafverfolgungsbehörden auf Basis einer virtuellen Plattform und bietet somit Optionen, die weit über eine herkömmliche E-Akte hinausgehen.

Digitalisierung im Bereich Bildung

Ein weiterer wichtiger öffentlicher Bereich ist das Bildungssystem. Hier erhalten die Berufstätigen von morgen das notwendige Rüstzeug für ihren Arbeitsalltag mit dem Ziel, ausreichend kompetente Fachkräfte für die kommenden Herausforderungen auszubilden.

Ausgaben für die digitale Bildung

Wie ernst diese Notwendigkeiten von den einzelnen Bundesländern genommen werden, lässt sich unter anderem anhand der Ausgaben für die Digitalisierung der Schulen erkennen. Hierüber gibt ein Ranking mit dem Stand Mai 2021 einen groben Aufschluss, das auf der Webseite klardigital.de zu finden ist und die Bundesländer gemäß ihren entsprechenden Aufwendungen in einer Reihenfolge anordnet.

Auf dem ersten Platz dieser Auflistung befindet sich Hamburg, gefolgt von Berlin. Die dritte Position belegt Bremen. Auf dem vierten und fünften Platz finden sich Bayern und Hessen. In anderen Bundesländern wiederum wird deutlich weniger in die Digitalisierung der Bildung investiert.

Auf dem letzten Platz des Rankings ist Rheinland-Pfalz zu finden, auf der vorletzten Position Niedersachsen. Auch in Nordrhein-Westfalen und Sachsen wurde zu diesem Zeitpunkt vergleichsweise wenig in die Digitalisierung der Schulen investiert.

Digitalisierung der Bildung in den Bundesländern laut Bildungsmonitor 2022

Aufschluss über den konkreten und aktuellen Stand sowie die Erfolge, die in den einzelnen Bundesländern bezüglich der Digitalisierung der Schulen erzielt werden können, liefert der Bildungsmonitor des Jahres 2022.

Dabei gibt es einige Beispiele für Bundesländer, die deutlich über den Durchschnittswerten liegen. Dazu gehören vor allem:

Baden-Württemberg,

Bremen

und Bayern.

In anderen Regionen hingegen zeigt sich ein deutlicher Nachholbedarf. Weit unter dem Schnitt liegen unter anderem Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Mecklenburg-Vorpommern lässt die Digitalisierung der Bildung ebenfalls zu Wünschen übrig.

Digitalisierung in Ämtern und bei Services für die Bürger

Digitale Verwaltungsleistungen ermöglichen es unter anderem, Anträge virtuell von zu Hause aus zu stellen. Foto: stock.adobe.com

Ein weiterer öffentlicher Bereich, in dem eine zunehmende Digitalisierung stattfindet, ist die Verwaltung. Die Ziele dieses Vorgehens bestehen darin, die internen Prozesse effizienter zu gestalten und gleichzeitig den Bürgern mehr Komfort beim Wahrnehmen der Leistungen zu bieten.

Digitalisierung der Verwaltung ist bindend

Dabei ist Letzteres durch das Onlinezugangsgesetz sogar verpflichtend. Es regelt, dass der Bund, die Länder und die Kommunen alle ihre Verwaltungsleistungen bis zum Ende des Jahres 2022 auch digital anbieten müssen.

Im Rahmen der Realisierung soll außerdem erreicht werden, dass die digitalen Optionen auf eine einfache und leicht verständliche Wise zugänglich sind. Einige Bundesländer sind bei der Umsetzung bereits relativ weit oder haben zusätzlich durch eigene Wege einen Mehrwert geschaffen.

Beispiele aus zwei Bundesländern

Ein Beispiel für einen solchen Mehrwert bietet ein Blick nach Bayern. Hier gibt es mittlerweile die BayernApp. Mithilfe der Anwendung können sich die Bürger unter anderem über Verwaltungsleistungen der Behörden informieren.

Die App enthält außerdem die Möglichkeit, auf Online-Anträge zuzugreifen. Zusätzlich bietet die Anwendung eine Karte, die die kostenlosen WLAN-Hotspots im Bundesland aufzeigt. Letzteres ist für den Alltag durchaus praktisch.

Besonders weit fortgeschritten ist die Umsetzung der digitalen Verwaltungsleistungen in Baden-Württemberg. Dort gibt es die E-Government-Plattform service-bw.de. Auf dieser können die Bürger die entsprechenden Leistungen wahrnehmen.

Ein großer Teil der Gemeinden, Landkreise und Städte in Baden-Württemberg hat ihre digitalen Angebote bereits hierüber platziert. Gleichzeitig kommt die Plattform gut bei den Bürgern an.

So war zu Beginn des Jahres 2022 bereits eine mittlere fünfstellige Zahl von Nutzern angemeldet, wobei ein stetiger Anstieg zu beobachten ist. Wie beliebt die Plattform mittlerweile ist, zeigt sich gleichzeitig an der hohen täglichen Besucherzahl.

Digitalisierung im Bereich Verkehr

Im Bereich Verkehr spielt die Digitalisierung ebenfalls eine zunehmende Rolle. Noch sind viele Projekte theoretisch, einige Optionen könnten sich jedoch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durchsetzen.

KI als Basis für Digitalisierung und Automatisierung im Verkehr

Dabei lohnt sich vor allem ein Blick auf die künstliche Intelligenz. Sie bietet unter anderem die Basis für:

das autonome Fahren

und andere Anwendungen wie smarte Ampeln.

Solche Optionen tragen zum einen zu einer gesteigerten Effizienz bei. Außerdem erhöht das autonome Fahren, wenn es flächendeckend nutzbar gemacht wird, den Komfort für die Verkehrsteilnehmer und kann zumindest bis zu einem gewissen Grad Unfälle verhindern.

Smarte Ampeln in Wiesbaden

Smarte Ampeln leisten einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung des Straßenverkehrs. Foto: stock.adobe.com

Smarte Ampeln werden im Alltag bereits genutzt. Das zeigt ein Blick nach Hessen, genauer nach Wiesbaden. Die Stadt hat zum Ende des Jahres 2021 solche Anwendungen eingeführt. Ziel dabei ist es, den Verkehr zu entzerren.

So ist Wiesbaden dafür bekannt, unter einer besonders umfangreichen Stauproblematik zu leiden. Das zeigt sich nicht nur bei einem Vergleich innerhalb des Bundeslandes, sondern sogar bei einem Blick auf alle deutschen Großstädte. Neben der verlorenen Zeit für die Verkehrsteilnehmer hat dies eine schlechtere Luftqualität und negative Aspekte für die Nachhaltigkeit zu Folge.

Dem soll das Projekt „Digi V“ nun entgegenwirken. Die Basis hierfür bietet das Sammeln und Analysieren von Daten zum Verkehr und zur Umwelt, das durch smarte Kameras umgesetzt wird.

Die Informationen werden in Echtzeit verarbeitet, woraufhin smarte Ampeln den Verkehr effizienter gestalten sollen. Das millionenschwere Pilotprojekt wird zu zwei Drittel von der Stadt Wiesbaden finanziert, mit einem Drittel beteiligt sich das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Fazit

Die Digitalisierung im öffentlichen Bereich spielt in vielen Bundesländern eine Rolle. Bei der Polizei gibt es mit einem Blick darauf neben weiteren Ländern in Hessen und Bayern Fortschritte. Im Bereich des Bildungswesens wiederum sind unter anderem die Ergebnisse und Bremen und Baden-Württemberg hervorzuheben. Letzteres Bundesland ist gleichzeitig besonders weit bei der Digitalisierung der Verwaltung. Schlussendlich demonstriert ein Pilotprojekt in Hessen, wie der digitale Fortschritt im Straßenverkehr vorangetrieben werden kann.