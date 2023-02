IT-Sicherheitssysteme - Definition, Anwendungsbereiche und Vorteile

Die Digitalisierung bringt uns in vielen Bereichen Vorteile. Nicht nur Unternehmen und die öffentliche Verwaltung profitieren hiervon. Auch im privaten Bereich wird vieles durch das Versenden einer E-Mail oder das Nutzen von Suchmaschinen erleichtert. Die Möglichkeiten, die das Internet bietet, rufen aber auch Kriminelle auf den Plan. Sie versuchen, in betriebliche Systeme einzubrechen oder öffentliche Webseiten lahmzulegen. Und auch im privaten Bereich müssen wir Vorsorge treffen, damit wir nicht von einem Cyberangriff attackiert werden.

Professionelle Unterstützung erhalten Unternehmen und private Haushalte, wenn sie sich zu der Installation von IT-Sicherheitssystemen entschließen.

Was zählt zu den IT-Sicherheitssystemen und wie funktionieren sie?

IT-Sicherheitssysteme leisten erfolgreich Hilfe bei der Abwehr von Bedrohungen, die sich durch einen Cyberangriff oder durch die Installation von Spyware ergeben können. Hierzu führen die IT-Sicherheitssysteme strukturierte Handlungen aus, die den Anwender vor Schäden und Datenklau schützen.

IT-Sicherheitssysteme dienen z. B. dazu, den Schutz eines W-LAN noch weiter zu verstärken. Um von einer umfassenden Netzwerksicherheit zu profitieren, wird eine fundierte Netzwerkanalyse angestoßen. Die hierbei aufgedeckten Sicherheitslücken müssen zunächst verifiziert und analysiert werden. Anschließend wird für den Anwender ein Konzept angefertigt, mit dem die IT-Sicherheit wieder hergestellt werden kann.

Dies zeigt sich am Beispiel der E-Mail-Security. Die Anwender bekommen Tag für Tag Spam- oder Phishingmails zugesandt. Nicht alle Nachrichten stellen eine existenzielle Bedrohung für das eigene System dar. Aber bei der Flut der Nachrichten wird es für viele Anwender schwierig, die harmlosen von den bedrohlichen Mails zu trennen. Hierfür stellen IT-Sicherheitssysteme eine E-Mail-Security zur Verfügung, die z. B. mit einer End-to-End verhindert, dass eine Mail von einem unerwünschten Empfänger gelesen wird.

In welchen Bereichen kommen IT-Sicherheitssysteme zum Einsatz?

Sowohl die Kommunikation per E-Mail als auch das Verwalten von Daten in dem eigenen System oder einer Cloud gehört für viele Unternehmen zu ihrer täglichen Arbeit. Kriminelle decken Sicherheitslücken auf, um sensible Daten zu stehlen oder das Unternehmen auf eine andere Weise zu schaden. Hier ist der Einsatz von IT-Sicherheitssystemen unabdingbar. Im Rahmen einer umfassenden Netzwerkdiagnose deckt die IT-Sicherheit die Sicherheitslücken auf und stellt passende Anwendungen zur Verfügung, die verhindern, dass eine unbefugte Person über das Internet in das betriebseigene System einbrechen kann. Hierzu werden z. B. spezielle Zugriffskontrollen eingeführt, die nur den Personen einen Zugriff zu den sensiblen Daten ermöglichen, die hierzu autorisiert sind.

IT-Sicherheitssysteme kommen auch im privaten Bereich zum Einsatz, um das Internet im heimischen Arbeitszimmer zu sichern. Die Netzwerksicherheit wird z. B. dadurch gewährleistet, dass ein aktiver Schutzschild aufgebaut wird, der den Zugriff eines nicht befugten Geräts auf das W-LAN-Netz verhindert. Durch die vollständige Zugangskontrolle des Netzwerkzugangs können auch unbefugte Personen sich nicht in das W-LAN einloggen, um dort Schaden anzurichten.

Welche Vorteile bringt ein IT-Sicherheitssystem für den Datenschutz?

Der Schutz der Daten ist nicht erst seit Einführung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (kurz: DSGVO) zu einem relevanten Thema geworden. Schon vorher war es - ob für einen privaten Anwender oder für einen Unternehmer - wichtig, seine Daten zu schützen. Hierzu tragen die IT-Sicherheitssysteme - wie z. B. die E-Mail-Security oder die umfassende Absicherung eines W-LAN-Netzes - maßgeblich bei. Wer darauf achtet, dass Netzwerk und Daten verschlüsselt sind, verhindert, dass seine Daten in fremde Hände geraten und missbräuchlich genutzt werden können.

Unternehmer tragen mit der Installation eines IT-Sicherheitssystems auch dazu bei, dass sie die Position ihres Betriebs auf dem Markt stärken. So wird z. B. sichergestellt, dass ein Konkurrent sich Fachkenntnisse und technisches Know-how aneignen kann, was aus dem eigenen Unternehmen stammt.

Fazit

IT-Sicherheitssysteme bieten einen sicheren Schutz, um Bedrohungen aus dem Internet abzuwehren.

Unternehmen profitieren von der Installation eines IT-Sicherheitssystems, weil sensible Daten und fachliches Wissen geschützt bleiben. Ein privater Anwender kann sicher von zu Hause surfen und muss nicht bei jedem Besuch einer Webseite befürchten, von einem Kriminellen angegriffen zu werden.