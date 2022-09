Linkbuilding als Teil der Suchmaschinenoptimierung: Worauf es heute ankommt

Linkbuilding - einfach erklärt

Der Erfolg Googles ist vor allem durch die relevanten Suchtreffer zu erklären: Mit der Eingabe eines Keywords werden zumeist genau die Websites vorgeschlagen, die für den Nutzer von Bedeutung sind. Ein Vergleich mit dem Wettbewerb zeigt schnell den Vorsprung der Google-Algorithmen. Bereits seit der Gründung des Unternehmens sind sogenannte Backlinks ein wichtiges Kriterium dafür, eben genau diese Relevanz einer Website zu bestimmen. Bei Backlinks handelt es sich um eine Verlinkung auf die gesuchte Website. Die Idee dahinter: Wird besonders häufig in themengleichen Zusammenhängen auf eine Domain verwiesen, muss der Inhalt auch besonders informativ und nützlich sein. Die Häufigkeit alleine ist mittlerweile allerdings kein ausreichendes Kriterium mehr, weshalb die Unterstützung von einer versierten Linkbuilding Agentur für eine effektive Nutzung dieses Instruments heute immer wichtiger wird.

Qualität schlägt Masse

Grundsätzlich hat sich der Algorithmus der Suchmaschine in den letzten Jahren gewandelt; analog zur steigenden Rechnerleistung werden heute auch komplexere Informationen ausgewertet. Ob das Setzen von Backlinks aktuell überhaupt noch eine entscheidende Rolle spielt, wurde zuletzt von einigen Fachleuten analysiert - und diese stellen fest, dass Linkbuilding auch heute und noch in Zukunft von Bedeutung ist und sein wird. Entscheidend ist allerdings nicht mehr die Anzahl der Verlinkungen auf den gesuchten Inhalt, sondern auch die Qualität. Google ist bei einer Suche nach einem bestimmten Keyword sogar in der Lage, die vermeintliche Qualität der Webseiten zu bestimmen, die auf den gesuchten Inhalt verlinken sollen - beispielsweise über die Verweildauer der Nutzer, wenn diese die Links anklicken.

Eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, Linkbuilding zu betreiben

Linkbuilding den Usern überlassen: Guter Inhalt setzt sich zu einem gewissen Grad selbst durch, indem Nutzer die eigene Website verlinken. Problematisch hierbei ist neben der Dauer dieser Entwicklung natürlich die Tatsache, dass die User den Inhalt selbst einmal finden müssen - was wiederum einen gewissen Grad an Suchmaschinenoptimierung voraussetzt. Trotzdem handelt es sich dabei um eine der nachhaltigsten Methoden für ein erfolgreiches Linkbuilding.

Einträge in relevanten Foren: Insbesondere, wenn thematisch Nischen besetzt werden, kann es sinnvoll erscheinen, einen Link in einer Foren-Signatur einzubinden. Bei jedem Post wird automatisch ein Backlink gesetzt. Problematisch ist dabei neben der notwendigen Forenaktivität auch die Tatsache, dass Google diese Art von Linkbuilding mittlerweile gut erkennen kann - und weitgehend ignoriert.

Einträge in Webverzeichnissen: In der Frühzeit des Internet waren sogenannte Webverzeichnisse nach Themengebieten üblich und beliebt. Heute sorgen insbesondere Suchmaschinen dafür, dass diese bloßen Auflistungen kaum noch eine Rolle spielen und auch von Google selbst wird diese Art der Linksetzung kaum beachtet.

Links in Blog-Kommentaren: In vielen Blogs können Artikel kommentiert werden, was prinzipiell auch das Setzen von Links ermöglicht. Weil diese Link-Kommentare in der Vergangenheit bereits automatisiert angelegt werden konnten, wird diese Methode häufig als Spam gewertet - mit der Folge, dass Kommentare mit verlinkten Websites oft nicht mehr gesetzt werden können und die Relevanz für die Suchmaschine sehr überschaubar ausfällt.

Linktausch mit Partner-Websites: Eigentlich handelt es sich um eine sinnvolle Idee: In Kooperation mit einer anderen Website aus demselben Themenumfeld werden Links gesetzt. Doch insbesondere beim gegenseitigen Verlinken wird dies von Google erkannt - mit negativen Folgen für die Suchmaschinenrelevanz.

Linkkauf: Aus dem Setzen von Backlinks hat sich für viele Webseiten ein Nebengeschäft entwickelt, in dem Backlinks gegen Entgelt veräußert werden. Google versucht, dieses Verhalten abzustrafen, indem Käufer und Verkäufer de facto aus dem Suchmaschinenindex ausgeschlossen werden. Streng genommen handelt es sich dabei um einen Verstoß gegen die Richtlinien für Webmaster, welche jegliche Manipulationen an Links eindeutig ausschließen.

Experten und Influencer erwähnen: Einige Webseiten verfolgen die Strategie, zu bestimmten Themen Influencer oder bekannte Fachleute zu erwähnen. Das Kalkül dabei: Der eigene Content wird von dieser Person weiterverbreitet. Wirklich effektiv ist diese Methode allerdings vor allem für Unternehmen, die ein bestimmtes Produkt bewerben wollen.

Was Google zum Linkbuilding rät

Es zeigt sich also: Viele vermeintlich intelligente und naheliegende Lösungen, um möglichst viele Backlinks auf dem relevanten Webseiten zu platzieren, führen nicht zum Erfolg - was natürlich die Frage aufwirft, welche Ratschläge Google selbst zum Thema Linkbuilding erteilt. Die Aussagen des hochrangigen Google-Entwicklers Matt Cutts überraschen hier kaum: Er bestätigt die Relevanz des Linkbuildings, welches seiner Meinung nach aber auf natürlichem Wege geschehen sollte - indem hochwertiger Inhalt dafür sorgt, dass Backlings natürlich und organisch wachsen. Im Klartext möchte der Konzern natürlich erreichen, dass qualitativer Inhalt weiter empfohlen und in der Folge dann auch für Suchmaschinen relevant wird.

Vom Linkbuilding zum Content-Marketing

Diese Idee wird seit einiger Zeit immer häufiger von SEO-Agenturen verfolgt: Statt den Fokus auf die breite Streuung von Backlinks zu setzen, sollen hochwertige Inhalte dafür sorgen, dass der Nutzer unterhalten wird und vor allem die nötigen Informationen erhält. Der Mehrwert für den User steht hierbei klar im Vordergrund, wodurch auch die Verweildauer auf einer Website steigt - mit der logischen Folge, dass der Inhalt und damit die Suchmaschinen-Relevanz nach weiteren Google-Kriterien steigt. Zudem sorgen hochwertige Inhalte auch für eine Bindung der Nutzer, die die Website dann womöglich in regelmäßigen Abständen aufsuchen. Dies gilt insbesondere dann, wenn häufig neuer Content veröffentlicht wird.

Erfolg des Linkbuildings bestimmen

Wie erfolgreich die Bemühungen zum Thema Linkbuilding waren, lässt sich über die Linkpopularität bestimmen, die dabei lediglich die Anzahl der auf die eigene Website gesetzten Links wiedergibt. Als weiterentwickelte Kennzahl wird die sogenannte Domainpopularität bezeichnet: Hier wird auch die Qualität der Verlinkungen berücksichtigt, indem beispielsweise ermittelt wird, wie viele unterschiedliche Websites auf die eigene Domain verweisen. Das sogenannte Kampagnentracking von Google Analytics ermöglicht es, den Erfolg der eigenen Maßnahmen auch durch Zahlen zu belegen. Das Tool ermöglicht es zudem, den generierten Traffic zu ermitteln, den der gesetzte Link generiert - was wiederum ein Kriterium zur Qualitätsermittlung der Quellseite darstellt. Auch hier zeigt sich: Das Thema Linkbuilding ist vielschichtig und muss ganzheitlich betrachtet werden.

Fazit: Linkbuilding nach wie vor relevant

Linkbuilding gehört zu den ältesten Maßnahmen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung - was keinesfalls den Rückschluss zulässt, dass das Thema heute keine Rolle mehr spielt. Tatsächlich werden einfache Maßnahmen zum Setzen von Backlinks durch Google entdeckt und wenig beachtet. Verlinkungen in hochwertigen Inhalten sorgen aber nach wie vor dafür, dass die Suchmaschinen-Relevanz der eigenen Website steigt und die eigenen Inhalte für den Nutzer leichter gefunden werden.